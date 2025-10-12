La lista prohibida de las escuelas de Florida y Texas: los 15 libros más censurados de EE.UU.

Cada vez hay más libros prohibidos en las escuelas públicas de Estados Unidos. Según el último informe de la organización PEN America, Florida y Texas son los estados con mayor cantidad de vetos. Entre los 15 títulos más censurados del 2025 se encuentran obras sobre diversidad, identidad de género y racismo.

Florida y Texas lideran la lista de libros prohibidos en escuelas públicas de Estados Unidos, según PEN America

Durante el periodo escolar 2024-2025, PEN America, la organización que busca defender la literatura y la libertad de los escritores, registró 6870 casos de obras restringidas en 23 estados y 87 distritos escolares públicos de EE.UU. Entre las entidades con mayores cifras se destacaron Florida, Texas y Tennessee.

El informe ubicó al Estado del Sol como el número 1 con 2.304 casos. Fue seguido por el Estado de la Estrella Solitaria con 1781, y detrás se posicionó Tennessee con 1622. Se trata del 80% del total de restricciones del país norteamericano.

La organización documentó alrededor de 23.000 casos de obras vetadas en Estados Unidos desde el 2021. “Nunca antes en la vida de ningún estadounidense se habían retirado sistemáticamente tantos libros de las bibliotecas escolares de todo EE.UU.”, consideró.

En ese sentido, detalló: “Esta censura, impulsada por grupos que defienden posturas conservadoras, se ha extendido a casi todos los estados y se dirige principalmente a publicaciones sobre racismo, que presentan a personas de color y personas LGBTQ+, así como a aquellos que contienen referencias sexuales o abordan la violencia sexual“.

En el relevamiento, la organización destacó que el autor Stephen King fue que más restricciones tuvo, en un total de 206. Mientras que la escritora Ellen Hopkins se posicionó detrás con 167, seguida de Sarah J. Maas con 162.

Esta es la lista de los 15 libros más censurados en Estados Unidos

Si bien miles de títulos han sido retirados de las escuelas públicas estadounidenses, algunos se destacan por estar restringidos en una mayor cantidad de distritos. De acuerdo a la lista que compartió PEN America, los más censurados en el periodo escolar de 2024-2025 fueron:

La naranja mecánica, de Anthony Burgess (prohibido en 23 distritos): es una sátira distópica de 1962 que describe un mundo donde el protagonista adolescente Alex siembra el caos y termina sometido una terapia de aversión para frenar sus tendencias violentas.

(prohibido en 23 distritos): es una sátira distópica de 1962 que describe un mundo donde el protagonista adolescente Alex siembra el caos y termina sometido una terapia de aversión para frenar sus tendencias violentas. Breathless (Sin Aliento) de Jennifer Niven (vetado en 20 distritos): se trata de una historia sobre el paso a la edad adulta donde la protagonista enfrenta el divorcio de sus mientras se prepara para la universidad. Publicado en 2020, la autora lo describió “el libro que necesitaba cuando tenía 16, 17 y 18 años”.

(vetado en 20 distritos): se trata de una historia sobre el paso a la edad adulta donde la protagonista enfrenta el divorcio de sus mientras se prepara para la universidad. Publicado en 2020, la autora lo describió “el libro que necesitaba cuando tenía 16, 17 y 18 años”. Sold (Vendido) de Patricia McCormick (restringido en 20 distritos): lanzado en 2006, cuenta la historia de Lakshmi, una niña de 13 años de Nepal que es vendida como prostituta.

(restringido en 20 distritos): lanzado en 2006, cuenta la historia de Lakshmi, una niña de 13 años de Nepal que es vendida como prostituta. Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo (19 prohibiciones): la obra está ambientada en 1954, durante el auge de la Perdición Roja, y narra la historia de Lily Hu, una joven de 17 años, durante su visita al bar Telegraph Club. Publicada en 2021, ganó numerosos galardones como el Premio Nacional del Libro, el Premio Stonewall del Libro y el Premio de Literatura Asiática.

(19 prohibiciones): la obra está ambientada en 1954, durante el auge de la Perdición Roja, y narra la historia de Lily Hu, una joven de 17 años, durante su visita al bar Telegraph Club. Publicada en 2021, ganó numerosos galardones como el Premio Nacional del Libro, el Premio Stonewall del Libro y el Premio de Literatura Asiática. A Court of Mist and Fury (Una corte de niebla y furia) de Sarah J. Maas (vetado en 19 distritos): aborda la historia de Feyre, una cazadora de 19 años que es arrastrada a una tierra mágica de hadas y comienza a desarrollar sentimientos por su captor. Se trata de la primera publicación de la saga lanzada en 2016. Maas cuenta con más de un libro en la lista de los primeros 15 censurados.

