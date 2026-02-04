La nueva encuesta que muestra la preocupación entre los aliados de Trump por sus políticas contra los migrantes

Desde que asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump avanzó con una intensa campaña de deportación de inmigrantes, y ahora enfrenta su mayor desafío en un año electoral. Una nueva encuesta evidenció que la mayoría de los votantes estadounidenses desaprueba el modo en que el gobierno implementa su estrategia. Además, los aliados del presidente temen que estas políticas le cuesten al Partido Republicano su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.

Encuesta revela preocupación entre aliados de Trump por su política migratoria

En un año en el que se llevarán a cabo las elecciones intermedias, el gobierno afronta un panorama complejo. Desde su asunción el 20 de enero de 2025, Trump intensificó las redadas migratorias en todo el país norteamericano.

La situación alcanzó un punto extremo a comienzos de 2026 con los operativos realizados en Minnesota. Una nueva encuesta, llevada a cabo por Politico, muestra cómo las últimas medidas podrían inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata.

Los aliados del presidente Donald Trump temen que su estrategia ofensiva contra la inmigración ilegal aleje a los votantes indecisos BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

De acuerdo con el informe, los asesores y miembros del gobierno cercanos al presidente temen que su ofensiva contra la inmigración ilegal afecte a su mayoría en la Cámara de Representantes. Esto se debe a que su estrategia podría alejar a los votantes indecisos.

“Si no cambiamos nuestro enfoque, seguramente tendrá un efecto negativo en las elecciones intermedias“, advirtió el representante Dan Newhouse (republicano por Washington).

La encuesta mostró que casi la mitad de todos los estadounidenses (el 49 por ciento) dice que la campaña de deportación masiva de Trump es demasiado agresiva. Esto incluye a uno de cada cinco votantes que respaldaron al presidente en 2024.

A su vez, si bien muchos seguidores del mandatario apoyan el objetivo de las expulsiones de extranjeros, desaprueban la forma en que implementa su estrategia actualmente.

La mayoría de los electores de Trump mantiene su respaldo a su campaña de remociones masivas, pero hay una división entre los más firmes y aquellos más flexibles.

Entre quienes votaron por el presidente en 2024 y no se identifican como MAGA, el 29% opinó que su campaña es demasiado agresiva. El 17% de estos consultados señaló que no es lo suficientemente agresiva. Un 43% sostuvo que apoya los objetivos de la agenda de deportación, pero no cómo la desarrolla.

Encuesta: crece el recelo de los votantes por las deportaciones de Trump

Durante el último año, la Casa Blanca presionó para aumentar los arrestos de inmigrantes, por lo que los agentes procedieron con la detención de extranjeros sin condenas penales.

Sobre esta estrategia, el sondeo evidenció que el 38% de los estadounidenses afirmó que el gobierno federal debería priorizar la deportación de inmigrantes que han cometido delitos graves.

Además, el 21% opinó que la administración solo debería deportar a delincuentes que cometieron delitos graves.

En ese sentido, algunos aliados de Trump manifestaron su descontento sobre el enfoque actual.

“ICE debería centrarse en los hombres malos. Los hombres malos, nada más, no en las señoras de la limpieza”, expresó la representante María Salazar (republicana por Florida), citada por Politico.

Muchos votantes de Trump apoyan la ofensiva contra la inmigración ilegal en Estados Unidos, pero no la forma en que el gobierno la implementa actualmente Archivo

En un año electoral que se presenta complejo, la división de opiniones se manifiesta en diferentes estratos del Partido Republicano.

Sobre cómo el ICE lleva a cabo las políticas federales, el candidato republicano Trinh Ha, que busca un escaño que actualmente ocupa la representante demócrata Kim Schrier, sostuvo que “la aplicación de la ley debe ser profesional, específica y humana”.

A su vez, Brendan Steinhauser, estratega republicano en Texas, apuntó: “Se preocuparán por si el ICE está usando fuerza excesiva. No creo que eso les guste a los independientes ni a los moderados. No creo que les guste a los republicanos de centroderecha”.

Deportaciones bajo la administración Trump: cifras oficiales del último año

En un comunicado de prensa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que durante el último año deportó a más de 675 mil migrantes indocumentados. Además, estimó que 2,2 millones se marcharon de manera voluntaria.

De los más de 60.000 migrantes detenidos actualmente en Estados Unidos, el 48,4% no tiene antecedentes penales más allá de las violaciones a las leyes de inmigración Archivo

Los números muestran una ofensiva de gran alcance contra la inmigración ilegal, aunque un informe de NBC News señala que la mayoría de los detenidos no son delincuentes.

De los 68.990 que permanecen bajo detención, el 25,7% tiene condenas penales. En contraste, el 48,4% está registrado como “otras violaciones a la ley de inmigración”.