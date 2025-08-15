LA NACION
La trayectoria de la tormenta tropical Erin, que se convierte en huracán este viernes 15 de agosto

Se espera que esta jornada alcance la categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (130 km/h); durante el fin de semana, se intensificará hasta categoría 3

Este viernes, Erin alcanzará la categoría 1 de huracán, con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (130 kilómetros por hora)

La tormenta tropical Erin se intensificará en las próximas horas hasta alcanzar este viernes 15 de agosto la categoría de huracán, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). El sistema, que se desplaza por el Atlántico occidental, ganará fuerza durante el fin de semana hasta transformarse en un huracán de gran magnitud, con vientos extremadamente peligrosos.

Ubicación y características del inminente huracán Erin

De acuerdo con el último aviso del NHC, emitido este viernes, el centro de la tormenta tropical Erin se ubica cerca de los 17,8° de latitud norte y 54,4° de longitud oeste. Su desplazamiento es hacia el noroeste, a una velocidad de 17 millas por hora (28 kilómetros por hora), impulsado por una dorsal subtropical ubicada al norte. La presión mínima central estimada es de 997 milibares.

Imágenes satelitales del avance de Erin
Imágenes satelitales del avance de Erin

En cuanto a su intensidad, Erin registra vientos máximos sostenidos de 68 mph (111 km/h), con ráfagas que alcanzan las 86 mph (139 km/h).

