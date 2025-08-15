La trayectoria de la tormenta tropical Erin, que se convierte en huracán este viernes 15 de agosto

El NHC detalló que las olas generadas por el sistema alcanzan alturas significativas de hasta 13 pies (cuatro metros) en sectores de su cuadrante norest. En tanto, la distribución de vientos y mares varía de forma considerable según la posición dentro de la tormenta.

Pronóstico de intensificación de Erin: cuándo se convertirá en huracán

Los meteorólogos prevén que Erin ingrese en un entorno muy favorable para su fortalecimiento. Las aguas de la región por las que se desplazará tienen temperaturas cercanas a 28 °C (82 °F) y, en su trayectoria, llegarán hasta aproximadamente 30 °C (86 °F).

Además, se espera que la cizalladura del viento en niveles altos disminuya durante las próximas horas, lo que permitirá una rápida consolidación de su núcleo interno.

Según el pronóstico del NHC:

Viernes por la tarde: Erin alcanzará la categoría 1 de huracán , con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (130 kilómetros por hora) y ráfagas de hasta 97 millas por hora (157 kilómetros por hora).

Erin alcanzará la , con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (130 kilómetros por hora) y ráfagas de hasta 97 millas por hora (157 kilómetros por hora). Sábado en la madrugada: el sistema aumentará a categoría 2 , con vientos de 91 millas por hora (148 kilómetros por hora) y ráfagas de 114 millas por hora (185 kilómetros por hora).

el sistema aumentará a , con vientos de 91 millas por hora (148 kilómetros por hora) y ráfagas de 114 millas por hora (185 kilómetros por hora). Sábado por la tarde: los vientos se intensificarán a 103 millas por hora (167 kilómetros por hora), con ráfagas de 126 millas por hora (204 kilómetros por hora).

los vientos se intensificarán a 103 millas por hora (167 kilómetros por hora), con ráfagas de 126 millas por hora (204 kilómetros por hora). Domingo en la madrugada: Erin se convertirá en un huracán mayor de categoría 3 , con vientos sostenidos de 114 millas por hora (185 kilómetros por hora) y ráfagas que llegarán a 132 millas por hora (222 kilómetros por hora).

Erin se convertirá en un , con vientos sostenidos de 114 millas por hora (185 kilómetros por hora) y ráfagas que llegarán a 132 millas por hora (222 kilómetros por hora). Domingo por la tarde: la fuerza del sistema alcanzará su punto máximo previsto con vientos de 126 millas por hora (204 kilómetros por hora) y ráfagas de hasta 155 millas por hora (250 kilómetros por hora).

la fuerza del sistema con vientos de 126 millas por hora (204 kilómetros por hora) y ráfagas de hasta 155 millas por hora (250 kilómetros por hora). Lunes: se mantendrá como un huracán poderoso, con ligera disminución de sus vientos.

Erin se convertirá en un huracán mayor el domingo con vientos sostenidos de 126 millas por hora (204 kilómetros por hora) NHC

Zonas bajo vigilancia y posibles impactos de Erin

El organismo estadounidense mantiene bajo aviso a las islas Sotavento septentrionales, donde podrían registrarse condiciones de tormenta tropical desde el sábado, especialmente a medida que el núcleo del sistema pase al norte de la región.

Entre los principales impactos que se anticipan:

Lluvias intensas: se prevé que el sistema genere precipitaciones abundantes sobre el norte de las Islas de Barlovento, las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, así como el sur y este de Puerto Rico. Estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y urbanas, además de deslizamientos de tierra.

se prevé que el sistema genere precipitaciones abundantes sobre el norte de las Islas de Barlovento, las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, así como el sur y este de Puerto Rico. Estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y urbanas, además de deslizamientos de tierra. Vientos de tormenta tropical: podrían afectar el norte de las islas Sotavento desde el sábado. El impacto en las Islas Vírgenes y Puerto Rico llegaría entre el sábado por la noche y el domingo.

podrían afectar el norte de las islas Sotavento desde el sábado. El impacto en las Islas Vírgenes y Puerto Rico llegaría entre el sábado por la noche y el domingo. Oleaje peligroso y corrientes de resaca: el riesgo aumentará en el oeste del Atlántico durante la próxima semana, lo que incluye sectores de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermuda.

El NHC no descarta la emisión de nuevos avisos de vigilancia para más áreas en las próximas horas, según la evolución de la trayectoria y del tamaño del campo de vientos de Erin.

Erin cerca del Caribe

Trayectoria prevista para Erin

El pronóstico oficial indica que Erin continuará desplazándose hacia el oeste durante el viernes y el sábado, al mantener un rumbo paralelo pero al norte de las Antillas Menores.

El domingo, una debilidad en la dorsal subtropical permitirá que gire gradualmente hacia el noroeste y luego al norte, lo que hará que se aleje del Caribe y se adentre en el suroeste del Atlántico.

Los modelos de predicción muestran cierta divergencia en el movimiento a partir del lunes. El Centro Nacional de Huracanes explicó que los modelos regionales tienden a ubicar la tormenta más hacia el oeste, mientras que otras proyecciones la llevan más hacia el este.