Lady Gaga le respondió a Doja Cat después de que la parodiara con una muy aguda interpretación de “Shallow”

En TikTok, un usuario capturó el momento en el que Doja Cat entonó una canción de Lady Gaga, que la artista interpreta junto a Bradley Cooper en la película Nace una estrella, durante una transmisión en vivo. Además de obtener mucha repercusión, la grabación recibió un comentario de la cantante que sorprendió a todos. El mensaje que la estrella pop escribió, se viralizó y consiguió miles de likes y cientos de reacciones de sus fans.

La rapera es una figura sumamente reconocida a nivel mundial. A pesar de que el fuerte de su popularidad se encuentra en los Estados Unidos, logró trascender fronteras y hoy es reconocida en buena parte del planeta. Además de sus trabajos, la estadounidense tiene una buena presencia en redes sociales y su contenido genera repercusión, lo que sin dudas colabora con su fama.

En esta oportunidad, su nombre se vio involucrado con el de otra artista de gran popularidad, en este caso establecida en lo más alto desde hace más de una década. Todo comenzó con un stream que realizó Doja Cat que, como es usual, fue observado por miles de fanáticos.

La interpretación de "Shallow" de Doja Cat

En ese contexto, la rapera realizó en dos ocasiones una interpretación de Shallow, una de las canciones que Lady Gaga y Bradley Cooper cantaron a dúo en Nace una estrella, la película que se estrenó en 2018. En un primer intento lo hizo acostada en su cama y, más tarde, cambió el plano y lo intentó nuevamente con un brazo en alto, aunque con un tono muy agudo que podía hacerlo parecer una broma. Este segundo fragmento es el que recogió una cuenta de fans y que se compartió en TikTok.

La cuenta @dojafantasy fue la responsable de dar a conocer el momento de la transmisión que se viralizó. Fue tal la repercusión que la propia Gaga se hizo presente sorpresivamente en el posteo. Según recogió People, la artista escribió: “Lady that’s a serve” (“Señora eso es un servicio”). Aunque la traducción al español no es clara para reflejar lo que quiso expresar, se entiende que disfrutó del cover que hizo la rapera.

El comentario de Lady Gaga sobre la interpretación de Doja Cat Captura

La respuesta generó sorpresa, dado que es poco frecuente que figuras tan reconocidas comenten con sus cuentas oficiales en este tipo de publicaciones. Además, muchos otros usuarios habían criticado que la interpretación de Doja Cat no les parecía buena, por lo que no esperaban esta reacción. El video superó las 618.000 reproducciones y obtuvo casi 100.000 likes, junto con muchos otros comentarios.

Más allá de este suceso en redes, hace algunos meses la rapera había sido noticia en América Latina por un áspero cruce que tuvo con sus fans paraguayos. Luego de presentarse en la Argentina, la artista continuó su gira por otros países de la región. Cuando llegó a Paraguay, una tormenta obligó a suspender el show y ella lo anunció a través de sus redes sociales.

El problema fue cuando recibió quejas por no salir a saludar a los fanáticos que esperaban afuera de su hotel. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta esperando por mí”, tuiteó en respuesta a las críticas. Lo cierto es que luego aparecieron fotografías que demostraron que esto no era cierto y que efectivamente había personas en el lugar.