Le dijeron que photoshopeaba una parte de su cuerpo, pero probó que no era así y todos la aplaudieron

Camille Carpenter se volvió viral después de que un hombre le insinuara que la figura que mostraba en redes sociales no era real. El sujeto aseguró que una parte de su cuerpo estaba bajo los efectos del Photoshop, por lo que la mujer decidió hacer una publicación con pruebas de que no era así. Con ello demostró que hay cosas dentro del Internet que sí son reales y que no siempre hay ediciones de por medio. Los usuarios la elogiaron y la defendieron de las críticas.

Todo quedó capturado en su cuenta de TikTok @camillecarpenter_, donde publicó un video de tan solo cinco segundos. Éstos fueron suficientes para los espectadores que no le creyeron que su trasero fuera natural: “Demuestra que no está editado con Photoshop”, escribió el sujeto para obligarla a ponerse a prueba.

En el clip, la tiktoker posó con un conjunto deportivo azul, una blusa negra de manga larga, zapatos deportivos blancos y el cabello recogido. Se paró frente al espejo y después dio algunas vueltas sobre su propio eje para enfatizar que el movimiento era la clave de todo. Lo que quiso demostrar fue que un cuerpo editado se vería diferente en los videos, algo que con el suyo no sucedía.

Una tiktoker mostró su cuerpo en redes para probar que no estaba editado

La reacción de los usuarios a la petición del hombre

En los comentarios todas las personas elogiaron a Camille y la defendieron del hombre que la criticó: “¿Desde cuándo tenemos que demostrar que hacemos ejercicio en el gimnasio? Independientemente del buen trabajo deportivo, te ves increíble”, le dijo una mujer. Aunque ésta solo fue portavoz de todo lo que los otros usuarios quisieron decirle.

En su mayoría, arremetieron contra el individuo que le pidió que demostrara que su figura era real, por lo que aprovecharon para hacerle algunos cumplidos: “Eres absolutamente hermosa”; “El trabajo duro tiene su recompensa”; “Está tallada por los dioses”.

Inspiración para otros

El video de Camille reunió poco más de 100.000 reproducciones en TikTok y entre sus espectadores hubo quienes la consideraron como una inspiración para continuar con sus regímenes alimenticios y el entrenamiento físico. “¿Puedes hacer un plan de ejercicio para mí?”, le preguntó una persona en su video.

Con este último comentario se abrió una ventana hacia la gente que, lejos de criticar, quiso saber cómo obtener buenos resultados al entrenar.

La tiktoker inspiró a otros a hacer ejercicio físico @camillecarpenter_/TikTok

Suele haber personas que se desilusionan al ver que su figura no cambia después de algunos días de empezar con los entrenamientos. Sin embargo, de acuerdo al portal de Welthy, una revista con temática deportiva, los resultados comienzan a ser notorios a las pocas semanas.

“Si tomamos como ejemplo una persona sana, sin sobrepeso, de entre 20 y 50 años y que entrena tres veces por semana durante una hora, el tiempo dentro del cual se empezarán a ver resultados del ejercicio son las 4 semanas. En aquellas personas que tienen sobrepeso o no muy buena forma física, este tiempo puede alargarse hasta 8 semanas”, mencionó el sitio. No obstante, está claro que todo depende del metabolismo de cada uno.

La recomendación de esta firma es ser constante y acompañar la actividad física de una buena alimentación.

