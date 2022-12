Se negó a cambiar su asiento de avión y sufrió la desconsiderada venganza de una madre: “Hay que preguntar”

escuchar

Un vuelo largo no siempre es la experiencia más cómoda para los pasajeros. A veces hay situaciones inesperadas para las que es conveniente estar preparado, en especial si una persona intenta cambiarles el lugar asignado. Eso fue lo que le ocurrió a una tiktoker viajera. En uno de sus últimos videos, declaró cómo se negó a negociar su asiento en la ventana con una madre, pero después sufrió las consecuencias.

La creadora de contenido, que publica con el usuario @DiaryOfASoloTraveller, recién había embarcado a la aeronave. Se instaló en el puesto que le asignó la aerolínea que, para su gusto, era al lado de la ventanilla. Estaba feliz porque pasaría un vuelo de seis horas con la oportunidad de mirar el cielo, o al menos de recostarse en un costado si quería dormir un poco.

Sin embargo, casi como si la hubieran despertado de la realidad de su imaginación, una mujer que cargaba un bebé interrumpió sus fantasías. La madre le preguntó si podía cambiar de asiento por el pasillo: “Siempre está bien preguntar... pero dije ‘Oh, no, gracias’. Tengo la ventana y quiero la ventana”, relató la viajera en un video que dejó de estar disponible, dado que puso su perfil de la red social en modo privado.

Una mujer se negó a ceder su asiento en un vuelo y recibió una venganza

Al parecer, la otra pasajera tenía la intención de sentarse junto a su esposo y no le habría agradado para nada la respuesta de la tiktoker. Pese a que notó la molestia de la mujer, la influencer consideró que todo había quedado solucionado en ese momento y que el vuelo transcurriría con normalidad. No fue así y su concepción no podía estar más equivocada.

En su clip, recuperado y citado por el medio The New York Post, explicó que no esperaba la venganza que la mamá del bebé estaba por ejecutarle. Lo que ocurrió fue que, después de negarse a cambiar de silla, se quedó dormida para que su traslado fuera más llevadero. Entonces, de un momento a otro, sintió que tenía a un bebé “gateando encima” de ella y se despertó.

De inmediato, la creadora de videos interpretó que era una represalia por parte de la mujer. En su grabación, que dura 45 segundos, no dio una conclusión ni reveló si se defendió, terminó por cambiar de asiento o si solo ignoró este incidente. No obstante, recurrió a las redes sociales para exponer este tipo de actitudes que suelen tener las familias que desean sentarse juntas.

Los pasajeros molestos por el cambio de asientos en un vuelo

La usuaria @DiaryOfASoloTraveller no es la primera a la que le pasa una anécdota de este tipo. En realidad es más común de lo que se piensa y son varios los viajeros que han tenido que lidiar con las revanchas al negarse a intercambiar su puesto. Estos casos suelen desatar un acalorado intercambio en las redes sociales.

Regularmente, los padres que llevan bebés piden a otras personas cederles su lugar para poder estar al lado del menor. Esto le ocurrió a Michelle, una mujer que iba directo a su luna de miel con su esposo. Al abordar, a una pasajera no le importó que estuvieran recién casados y quisieran ir juntos, así que le pidió que le cediera su sitio para llevar a su hijo a un lado durante el vuelo.

Así reaccionó cuando le pidieron ceder su asiento de avión

Lo llamativo de este caso fue que la madre no había comprado un boleto para su pequeño, porque suponía que podía llevarlo en las piernas. Entonces quiso averiguar si encontraba a una persona que cediera a sus requerimientos. Cuando no fue así, armó un escándalo en el avión, al menos según el relato de la viajera que publica como @michelleag12 en TikTok.

LA NACION