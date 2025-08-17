Le rechazaron la visa dos veces después de ser AuPair, pero lo intentó de nuevo y el cónsul tomó su decisión final

La argentina Paloma Navarro compartió en un video publicado en TikTok el recorrido que realizó para conseguir la visa de turista para ingresar a Estados Unidos. Según su testimonio, su experiencia comenzó en enero de 2024, poco después de regresar de su participación en un programa AuPair, cuando intentó por primera vez renovar su permiso.

El proceso para solicitar la visa de turista desde Argentina

Navarro explicó que ya había tenido anteriormente una visa de turista, pero no logró renovarla al concluir su estadía como AuPair, un programa para jóvenes que consiste en vivir con una familia en el extranjero y ayudar con el cuidado de niños y tareas del hogar. La segunda solicitud la presentó en octubre de 2024 y, nuevamente, el resultado fue negativo.

Le rechazaron la visa dos veces después de ser AuPair, pero lo intentó de nuevo y esto pasó

“Yo dije, “la tercera es la vencida” y me tiré al pozo. Rendirse no era una opción”, manifestó la creadora de contenido. A pesar de las dos negativas, en mayo de 2025 decidió iniciar un nuevo trámite. Según contó, no informó a familiares ni amigos sobre este tercer intento, para evitar dar explicaciones en caso de un nuevo rechazo.

Para comenzar, la argentina obtuvo turnos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en la Embajada de EE.UU.

El CAS es la dependencia encargada de tomar las huellas digitales y la fotografía de los solicitantes, datos que se incorporan a la base del Departamento de Estado para verificar la identidad.

“El 24 de mayo de 2025 voy al CAS a cara lavada, ni me peiné. Fui así no más. No me presenté ni temprano, fui a horario, o sea, todo lo que uno hace siempre, yo no lo hice porque mi expectativa estaba menos 100 directamente”, recordó. “Por un lado, sabía que no me lo iban a dar, pero intentar lo iba a intentar”, aseguró la tiktoker.

Luego, acudió a la embajada para la entrevista consular. En la sede diplomática, la entrevistaron inicialmente funcionarios que ya le habían atendido en intentos previos. Finalmente, fue dirigida a otro sector donde un oficial distinto tomó su caso.

“La pasé mal. Fui sabiendo que me la iban a volver a rechazar”, dijo Navarro. Durante la entrevista, el funcionario revisó la información en el sistema y notó que ya tenía una visa vigente de trabajo. Sin embargo, ella explicó que su intención actual era viajar por turismo.

La joven asistió a su entrevista en la Embajada de EE.UU. en Argentina Fabián Malavolta - LA NACION

La respuesta tras su tercer intento de tramitar la visa de turismo

La creadora de contenido relató que, en dos ocasiones durante la entrevista, la oficial consular se retiró a consultar con otros funcionarios. Según ella, en ese momento asumió que recibiría nuevamente el formulario azul que indica la denegación de la visa.

Sin embargo, la decisión final fue la aprobación. El cambio de resultado en este tercer intento la tomó por sorpresa, ya que esperaba otra negativa. Posteriormente, la joven explicó que este caso es un ejemplo de cómo insistir en una meta puede conducir a un resultado favorable.

“O sea, la tercera es la vencida, dicho y hecho. Acá el claro ejemplo de que rendirse no es una opción”, relató. “Me merecía poder volver, poder venir de vacaciones. Imagínense que yo volví a Argentina en octubre 2023 y recién pude volver (a EE.UU.) en junio 2025”, relató la joven, quien en sus redes sociales comparte postales de su viaje por Nueva York y Boston, Massachusetts.

Luego de recibir la aprobación de su visa, la argentina emprendió viaje a EE.UU. con su madre para recorrer Nueva York y Boston Foto Instagram @palomishatop

¿Cuántas veces pueden negar una visa de turismo estadounidense?

Según información del Departamento de Estado de EE.UU., no existe un límite en la cantidad de veces que una persona puede solicitar una visa de turista. Cada solicitud implica el pago de una nueva tarifa y la realización de una entrevista, en la que un oficial consular evalúa la elegibilidad del solicitante.

El organismo recomienda que, antes de volver a solicitar, se analicen las causas de las denegaciones anteriores y se presenten cambios significativos en las circunstancias personales, laborales o económicas. Esto puede aumentar las posibilidades de aprobación.

El procedimiento general exige que todos los solicitantes sean entrevistados en una embajada o consulado. Luego de la revisión de la información, el funcionario consular aprueba o rechaza la solicitud conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Motivos frecuentes de denegación de visas de EE.UU.

La ley estadounidense contempla diversas causales de inelegibilidad para la obtención de visas. Un caso común es la sección 214(b) de la INA, que establece que el solicitante debe demostrar lazos sólidos con su país de origen para descartar la intención de residir permanentemente en EE.UU.

Otras causas incluyen:

La falta de documentación completa

La ausencia de recursos económicos suficientes

Inconsistencias en la información proporcionada

Antecedentes de violaciones migratorias

Antecedentes penales

Fraude

Tergiversación de información

En algunos casos, la inelegibilidad puede ser permanente, como ocurre con ciertos delitos o con estadías prolongadas no autorizadas. En otros, es posible solicitar una exención, aunque esta opción no siempre está disponible.