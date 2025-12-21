Los conductores de California y Nueva York que podrán acceder a un trámite gratis y compensación económica

Los conductores de vehículos de las marcas Hyundai y Kia en más de 30 estados, entre los que se incluye a California y Nueva York, podrán obtener reparaciones gratuitas y compensación económica, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en un acuerdo judicial. La medida fue anunciada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y se vincula a la falta de inmovilizadores de motor en ciertos modelos.

La razón por la que los autos quedaron expuestos a robos

En 2023, el Highway Loss Data Institute, una unidad del Insurance Institute for Highway Safety, descubrió que los vehículos Hyundai y Kia sin inmovilizadores de motor eran robados con mayor frecuencia que el resto de marcas. Este hallazgo derivó en una demanda encabezada por Ellison, que permitirá a los propietarios acceder a un trámite sin costo y compensación económica.

La protagonista decidió revisar su vehículo en el mecánico, pero no hallaron nada extraño Freepik

En un comunicado, el fiscal general detalló que, como parte del acuerdo, las empresas fabricantes deberán:

Ofrecer protectores de cilindros de encendido reforzados con zinc gratuitos a los propietarios o arrendatarios de vehículos elegibles , incluidos aquellos que anteriormente solo eran elegibles para las actualizaciones de software.

a los , incluidos aquellos que anteriormente solo eran elegibles para las actualizaciones de software. Equipar todos los automóviles futuros vendidos en Estados Unidos con tecnología antirrobo con inmovilizador de motor estándar de la industria.

con inmovilizador de motor estándar de la industria. Proporcionar hasta 4,5 millones de dólares en restitución a los consumidores elegibles cuyos automóviles sean dañados por ladrones.

elegibles cuyos automóviles sean dañados por ladrones. Pagar US$4,5 millones a los estados para sufragar los costes de la investigación.

El protector del cilindro reforzado con zinc impide que los ladrones accedan al conjunto de encendido para robar el vehículo. Según estimaciones de Hyundai y Kia, el costo de instalar estos elementos en todos los modelos elegibles podría superar los US$500 millones.

Además de California y Nueva York, los estados demandantes incluyeron a: Connecticut, Nuevo Hampshire, Delaware, Illinois, Minnesota, Maryland, Nueva Jersey, Nevada, Washington, Arizona, Colorado, el Distrito de Columbia, Georgia, Hawái, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Misisipi, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Vermont y Wisconsin.

Cómo acceder a un trámite sin costo y compensación económica

Los consumidores elegibles tendrán un año a partir de la fecha de notificación de las compañías para programar una cita para la instalación del protector de cilindro de encendido reforzado con zinc en sus concesionarios Hyundai o Kia autorizados locales. Se espera que estas notificaciones se envíen en los primeros meses de 2026.

Dentro de los vehículos elegibles de California a Nueva York se encuentra el Kia Forte Kia

Los vehículos elegibles para la instalación de este equipo de seguridad sin costo reúnen a todos los modelos de Hyundai y Kia de los años 2011-2022 que no estaban equipados de fábrica con inmovilizadores de motor, incluidos:

2011-2022 Accent, Hyundai.

2011-2022 Elantra, Hyundai.

2013-2020 Elantra GT, Hyundai.

2013-2014 Elantra Coupe, Hyundai.

2011-2012 Elantra Touring, Hyundai.

2011-2014 Genesis Coupe, Hyundai.

2018-2022 Kona, Hyundai.

2020-2021 Palisade, Hyundai.

2011-2022 Santa Fe, Hyundai.

2013-2018 Santa Fe Sport, Hyundai.

2019 Santa Fe XL, Hyundai.

2011-2019 Sonata, Hyundai.

2011-2022 Tucson, Hyundai.

2012-2017, 2019-2021 Veloster, Hyundai.

2020-2021 Venue, Hyundai.

2011-2012 Veracruz, Hyundai.

2011-2021 Forte, Kia.

2021-2022 K5, Kia.

2011-2020 Optima, Kia.

2011-2021 Rio, Kia.

2011-2021 Sedona, Kia.

2021-2022 Seltos, Kia.

2011-2022 Soul, Kia.

2011-2022 Sorento, Kia.

2011-2022 Sportage, Kia.

Asimismo, la página oficial del acuerdo judicial indica que si el conductor del vehículo sufrió un robo calificado o un intento de robo calificado, podría recibir una compensación financiera. Puede obtener hasta US$4500 por pérdida total o hasta US$2250 por pérdida parcial.

El Hyundai Santa Fe 2022 es uno de los vehículos elegibles para obtener compensaciones económicas y reparaciones gratuitas Brandon Hyundai

Por un intento de robo calificado, la persona podría tener derecho a hasta US$375 para gastos razonables relacionados con el delito. Para calificar, tiene que cumplir con ciertas condiciones:

En el momento del robo o intento de robo calificado, el vehículo tenía instalada la Actualización de software o tenía una cita programada para la actualización .

o . El delito ocurrió el 29 de abril de 2025 o después, pero antes de que recibiera la instalación gratuita de la funda de zinc o antes del 31 de marzo de 2027.

El sitio remarca que los fondos son limitados y se desembolsarán de forma continua hasta agotarlos. Por este motivo, recomiendan presentar el reclamo cuanto antes. La fecha límite es el 31 de marzo de 2027.

El aumento de robos de vehículos Kia y Hyundai de California a Nueva York

El comunicado de Ellison contiene también estadísticas importantes sobre los delitos que sufrieron los propietarios de los vehículos. En Minnesota, por ejemplo, en 2022 se registró el robo de 3293 vehículos Hyundai o Kia frente a 384 de 2021.

Según el Highway Loss Data Institute, los automóviles y camionetas de las marcas tenían una tasa de reclamos por robo de 2,18 por cada 1000 años de vehículo asegurado. El resto del sector en conjunto tenía una tasa de 1,21.

Los robos de automóviles de las marcas aumentaron drásticamente en los últimos años en Estados Unidos Freepik

En 2023, tras el inicio de la investigación, Kia y Hyundai ofrecieron instalar un protector de cilindro de encendido reforzado con zinc. Esto aplicaba solo para aproximadamente el 20% de sus vehículos que no cumplían los requisitos para esta actualización.

Las compañías afirmaron que la actualización de software bloqueaba el método de robo viral. No obstante, los estados demandantes demostraron que los ladrones podían eludir la actualización de software para seguir con el robo de estos vehículos.