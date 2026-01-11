Los días más baratos para visitar Disneylandia en 2026, según el calendario oficial
La programación de tarifas dinámicas revela qué días ofrecen valores más bajos y cuáles conviene evitar
Disneyland suele tener ofertas y descuentos para sus visitantes, pero no en cualquier época del año. El parque utiliza un sistema de precios escalonados que varía según la demanda. Cada fecha del calendario se asigna a un nivel de precio (tier), donde los más bajos corresponden a los días más económicos. Estos son los que hay que tomar en cuenta en 2026.
Los días más baratos para visitar Disneylandia
De acuerdo con el calendario que está en el sitio web de parque, los precios más bajos están en enero y febrero, especialmente de martes a jueves. En cambio, los fines de semana, feriados y el período entre Navidad y Año Nuevo registran las tarifas más altas.
Para 2026, las fechas más convenientes se agrupan en los niveles de precios más bajos (Tier 0, Tier 1 y Tier 2).
En el sistema de precios de Disneyland, los días clasificados como Nivel 0 (Tier 0) corresponden a las fechas más baratas del calendario, ya que registran menor demanda de visitantes.
Nivel 0
- Enero: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26 y 27.
- Febrero: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 24, 25 y 26.
- Marzo: 3, 4 y 5.
- Abril: 21, 22, 23, 28, 29 y 30.
- Mayo: 5, 6, 12 y 13.
- Junio: 1, 2, 3 y 4.
Nivel 1
- Enero: 5, 28 y 29.
- Febrero: 23.
- Marzo: 2, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24 y 25.
- Abril: 14, 15 y 20.
- Mayo: 4, 7, 11, 14, 19, 20, 26 y 27.
- Junio: 9 y 10.
Nivel 2
- Enero: 23.
- Febrero: 2, 9, 17, 18 y 19.
- Marzo: 9, 20, 23 y 26.
- Abril: 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17 y 27.
- Mayo: 19, 21 y 28.
- Junio: 8, 11, 16, 23, 24 y 30.
- Julio: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 29 y 30.
Disneyland en California también tiene una página de descuentos
Más allá de las fechas ya estipuladas por el propio parque, también se pueden encontrar cifras exclusivas y de bajo costo en la categoría de ofertas de la página oficial.
Por ejemplo, una de ellas es el 50% de descuento para los habitantes de California. También, hay boletos a precios bajos para niños de 3 a 9 años para el próximo verano o un 25% de descuento en estancias seleccionadas en un hotel del centro turístico.
No obstante, esas no son las únicas formas de encontrar boletos baratos. La compañía suele hacer públicas sus temporadas de precios bajos en la página web principal.
Si bien se puede revisar la categoría de descuentos, en la home del sitio aparecen los comunicados más recientes. Incluso Disneyland ofrece guías sobre cómo comprar, qué hacer y todo lo que se necesita para tener unas vacaciones de ensueño.
¿Cuánto cuesta un boleto en Disneyland?
El precio convencional puede variar entre 104 dólares y US$224 por un día, según la fecha seleccionada. Sin embargo, es posible adquirir un paquete de cinco días y la tarifa se vuelve más económica.
