Los documentos emitidos por el Departamento de Estado que cumplen con la norma Real ID en EE.UU.
La legislación federal dispone que las identificaciones utilizadas para abordar vuelos nacionales cumplan con requisitos específicos que eviten el fraude
La Ley Real ID requiere que los estadounidenses presenten identificaciones válidas para cumplir con estándares federales de seguridad. Las licencias de conducir son las más conocidas, pero el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) emite documentos que cumplen con la norma federal.
El Departamento de Estado emite dos documentos que cumplen con la Real ID
La legislación establece que las identificaciones deben cumplir con los requisitos para propósitos como abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones del gobierno. En ese sentido, tanto el pasaporte (libro) como la tarjeta, que emite el DOS, cumplen con la normativa.
¿Cómo solicitar el pasaporte estadounidense?
El DS-11 es el formulario necesario para comenzar el proceso de solicitud de un pasaporte estadounidense. Se puede llenar en línea (en inglés) para después imprimirlo, o es posible descargarlo para completarlo a mano. El DOS advierte que es importante no firmarlo hasta que sea indicado por el agente.
Para completar la solicitud, es necesario presentar documentos personales como una prueba de ciudadanía (certificado de nacimiento o de naturalización). También un comprobante de identidad con foto. Asimismo, una foto que deberá cumplir con requisitos específicos.
La solicitud, los documentos y el pago de las tasas se presentan en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. En la cita, el agente verificará su identidad del peticionario, tomará juramento y será en el momento en el que pedirá que se firme.
Con el mismo formulario se solicita un libro de pasaporte, una tarjeta de pasaporte o ambos. Además, quienes viajan al extranjero varias veces al año, pueden pedir páginas adicionales al marcar la casilla “libro grande” en la parte superior de la solicitud.
Qué es la tarjeta pasaporte
La tarjeta de pasaporte estadounidense es un documento de plástico que cabe en la billetera, ya que es del mismo tamaño que una licencia de conducir, pero no tiene páginas para visas. Es una alternativa más económica al libro, aunque tienen la misma validez.
Se puede usar como identificación para vuelos nacionales, como una Real ID, pero no se puede usar para viajes aéreos internacionales.
Es válida para ingresar a Estados Unidos desde Canadá, México, el Caribe y Bermudas en cruces fronterizos terrestres o puertos de entrada marítimos.
El costo de sacar el pasaporte y tarjeta
Cuando se pide un pasaporte con el Formulario DS-11 se deben pagar dos tarifas: una al DOS y otra a la instalación donde se presenta la solicitud.
Los costos del proceso son:
- Pasaporte (libro): solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165.
- Tarjeta de Pasaporte: solicitud US$30 + tarifa de aceptación $35, total US$65.
- Pasaporte (libro) y tarjeta: solicitud US$160 + tarifa de aceptación US$35, total US$195.
Para pagar la tarifa de solicitud de pasaporte se puede utilizar un cheque o giro postal a nombre de “US Department of State”. Es necesario escribir el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante en la sección de notas.
Otros documentos que cumplen con la norma Real ID, según la TSA
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) indica que todos los pasajeros deben pasar por los puestos de control con un documento aceptable. Para ayudar a los viajeros, en su sitio web oficial publica una lista de identificaciones válidas, pero advierte que la misma está sujeta a cambios sin previo aviso.
Todos los documentos aceptables:
- Licencias de conducir que cumplan con Real ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).
- Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) o identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitida por el estado.
- Pasaporte estadounidense.
- Tarjeta de pasaporte estadounidense.
- Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como: Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST.
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.
- Tarjeta de residente permanente.
- Tarjeta de cruce de frontera.
- Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas.
- Tarjeta PIV HSPD-12.
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.
- Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés).
- Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés).
