Los minutos críticos que vivió una turista cuando un tiburón arrasó con parte de su embarcación inflable

Las redes sociales están colmadas de videos en los que a diario sus usuarios comparten momentos aterradores en los que los tiburones son los protagonistas. Durante la temporada de vacaciones, es común encontrarse con esta especie en la orilla del mar, como suele mostrarse en Australia, por ejemplo. Lo cierto es que a inicios de esta semana se viralizó una grabación en la que un grupo de turistas en Chintsa East, Sudáfrica, sufrió un ataque de este animal a varios kilómetros de la orilla.

Un tiburón atacó una embarcación en Sudáfrica y puso en peligro a los pasajeros de la lancha

En el video que se publicó mediante el canal de YouTube Caters Clips, quedó registro del momento en que un tiburón arrasó por completo con el remo de la lancha inflable y luego mordió uno de los laterales de la misma. Ante esto último, los pasajeros gritaron aterrados, ya que comenzó a ingresar el agua.

Quizás es común ver este tipo de situaciones en las películas, pero en ciertos casos, la realidad supera a la ficción. Todo sucedió cuando el grupo de visitantes naufragó decenas de kilómetros mar adentro para apreciar la migración de las sardinas desde el norte hacia el sur. Este espectáculo de la naturaleza atrae a turistas de distintas partes del mundo que, gracias a las aguas cristalinas del mar de Sudáfrica, es posible visibilizar a los peces en el fondo del mar. Lo cierto, es que esto también resulta ser atractivo para los tiburones, ya que el cardumen, con miles de ejemplares, es un plato irresistible.

Durante la navegación, la lancha se detuvo sobre un grupo de sardinas amontonadas en un círculo -acción que toma esta especie cuando se siente amenazada- y ese fue el momento perfecto en que los tiburones comenzaron a atacar a los peces sin piedad. En el video, se logró ver el instante exacto en que uno de ellos golpeó contra la embarcación y se llevó parte del remo, que más tarde, uno de los tripulantes lo enseñó atónito.

La usuaria grabó el instante en que un grupo de tiburones atacó al cardumen de sardinas debajo de su embarcación (Fuente: Caters Clips)

De inmediato, la gente comenzó a gritar ante los sucesivos golpes de los tiburones, hasta que otro mordió parte de la lancha. Al ser esta misma rellena de aire, los minutos críticos se acrecentaron más aún. En tanto, de manera abrupta el registro cambió de escena y mostró al equipo de tripulantes reparando la rotura e inflando nuevamente el lateral.

Según la entrevista que concedió Emily Cehrs, autora de la grabación, al medio británico LadBible, relató: “Durante la carrera de sardinas, podés ver mucha vida salvaje, incluidas ballenas, delfines, pingüinos y tiburones. Sin embargo, esta vez, un tiburón se acercó demasiado para estar cómodo. Desinfló nuestro bote y todos estábamos un poco preocupados de que todo el bote se hundiera”.

“Afortunadamente, solo una pequeña parte se desinfló y pudimos regresar a la orilla. A pesar del momento preocupante, fue increíble ver el caos de la carrera de sardinas”, concluyó conforme la entrevistada.

En tanto, el medio británico The Sun agregó que horas antes de ese inconveniente en medio del mar, surfistas que disfrutaban de las olas en la misma ciudad, recibieron la visita de un grupo de tiburones, pero no resultaron heridos. Asimismo, informó que un año atrás, ese mismo lugar fue el centro de un terrible ataque de estos animales a un grupo de turistas, los cuales no sobrevivieron.

