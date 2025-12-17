El nuevo Publix de la suerte Florida: compró un boleto y salió millonario con el Powerball

En el sorteo de Powerball del sábado pasado no hubo ningún ganador del premio mayor, que era de US$1000 millones. No obstante, durante esa jornada, un jugador compró un boleto en un Publix en Florida y consiguió US$1 millón con su combinación. El próximo miércoles se llevará a cabo un nuevo juego y el pozo acumulado asciende a US$1250 millones.

El Publix de la suerte en Florida que otorgó un premio millonario en el Powerball

Los jugadores del Powerball se mantuvieron expectantes el sábado pasado ante la posibilidad de llevarse US$1000 millones, pero ninguno acertó la combinación correcta. Pese a que el pozo quedó sin ganadores, sí hubo otros afortunados, y uno de ellos fue un participante que compró un ticket en un Publix de Florida.

La tienda de Publix en Florida vendió el boleto millonario del sorteo de Powerball del sábado pasado Google Maps

La tienda ubicada en 525 S Belcher Road en Clearwater vendió un boleto Quick Pick a un jugador que adivinó los cinco números base (1, 28, 31, 57 y 58). Con esta combinación, logró llevarse US$1 millón, informó Miami Herald. Esto correspondió a la cuarta victoria de este tipo en Florida desde que se ganó el último premio mayor del Powerball.

A lo largo de los años, distintos comercios se convirtieron en “tiendas de la suerte” por las victorias de sus jugadores en la lotería. Un informe de Casino.org citado por NBC Miami reveló que Florida es el segundo estado más afortunado de todo Estados Unidos, con US$9400 millones en premios.

La tienda que más dinero entregó fue Publix en Flagler Park Plaza, con US$451 millones. Por debajo se ubicó Mercado Miami, con un total de US$297 millones. Para completar el podio, Publix en las Tiendas de Quail Roast ocupó el tercer lugar, con un total de US$291 millones.

Florida es el segundo estado más afortunado de todo Estados Unidos, con US$9400 millones en premios de la lotería Reddit

Luego del sorteo del pasado lunes, en el que ningún jugador acertó los números, el próximo tendrá lugar el miércoles. La suma ascendió a US$1250 millones, el sexto pozo acumulado más grande en la historia del Powerball. Las probabilidades de ganarlo son de una en 292,2 millones.

Powerball: cuánto cobraría el ganador del pozo de US$1250 millones

Un análisis de Forbes estimó que, en caso de que exista un ganador del premio mayor el próximo miércoles, podrá elegir entre 30 pagos anualizados o un pago único en efectivo de aproximadamente US$572,1 millones.

Esta última modalidad, normalmente la opción más popular, reduciría la cantidad a US$434,7 millones después de una retención fiscal federal obligatoria del 24%. A su vez, podría aplicarse una tasa marginal federal de hasta el 37%, lo que dependerá del ingreso tributable del ganador y otras deducciones fiscales. Esto disminuiría la suma aún más, hacia US$360,4 millones.

El premio mayor del próximo sorteo del Powerball aumentó a US$1250 millones Pinterest de Powerball Online

Por su parte, las cuotas anuales promediarían US$26,2 millones a una tasa federal del 37%.

Es importante tener en cuenta también que algunos estados aplican sus propios impuestos, por lo que según la región en la que resida, el ganador podría ver reducido más su dinero.

Forbes pone como ejemplo tasas tan altas como 10,9% en Nueva York (US$62,3 millones) y tan bajas como 2,5% en Arizona (US$14,3 millones). Otros estados, como California y Florida, no gravan las ganancias.

Errores a evitar al ganar un premio millonario del Powerball en EE.UU.

De cara a un nuevo sorteo de Powerball con un premio superior a los US$1000 millones, expertos de la lotería señalaron en diálogo con CNBC que si los jugadores ganan cualquier monto, ya sea el pozo acumulado o US$1000, deben evitar los siguientes errores: