Qué significa jugar siempre los mismos números de la lotería, según la psicología

Muchas personas tienen la costumbre de elegir siempre los mismos números al participar en la lotería, ya sea por tradición familiar, motivos sentimentales o simples creencias que les hacen confiar en que la suerte algún día estará de su lado. Esta práctica, que combina superstición y costumbre, se repite cada año en miles de jugadores. Sin embargo, los expertos aclaran que las probabilidades matemáticas son iguales para todos.

La creencia de que comprar siempre el mismo número asegura la suerte

Algunos concursantes, ya sea por hábito o por superstición, confían en que repetir la combinación año tras año les atraerá suerte. Otros, en cambio, mantienen la compra por miedo a quedarse fuera en caso de que el número salga premiado: “Mi familia y yo siempre compramos el mismo con la esperanza de que nos toque. Es una tradición y si algún día no lo comparamos y toca, sería una gran decepción”, declaró a La Vanguardia Mark Sánchez, un joven que siempre juega los mismos números.

Algunos jugadores persisten en comprar la misma combinación de números por miedo a que, si toca, no lo tengan Freepik

Pedro D. Pajares Galeano, profesor de matemáticas y divulgador, señaló que jugar siempre con el mismo número no aumenta las probabilidades de ganar, según indicó Maldita.es. La suerte no se acumula, por lo que las probabilidades de ganar son idénticas cada año. Para ilustrarlo, el especialista recurrió a la llamada Regla de Laplace, que demuestra lo remotas que son estas posibilidades: apenas un 0,001%.

A su vez, Josu Mezo, maestro de sociología y responsable de la web Malaprensa, recordó que “en cada sorteo en el que juegues un solo número, se tiene una sobre 100 mil probabilidades de ganar el primer premio”. Por esta razón, “da igual llevar en cada sorteo el mismo número o números distintos”, ya que la oportunidad no cambia en absoluto.

Cómo las supersticiones influyen en la elección de números en la lotería

La superstición se entiende como una creencia sin base lógica que influye en las decisiones o comportamientos de las personas. Según la Real Academia Española (RAE), se trata de “una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón”. En el caso de la lotería, esto se refleja en quienes compran siempre el mismo número, con la convicción de que, por la constancia, en algún momento resultará premiado.

Quienes optan por repetir el mismo número, confían en que la perseverancia algún día les dará el premio (Foto: Google Gemini)

A su vez, desde Alba Psicólogos indicaron que, cuando dos situaciones ocurren en simultáneo, la primera tiende a quedar asociada como causa de la segunda. Por ejemplo, plantean que “Dar un beso a mi madre me hace sentir que soy un buen hijo”.

Además, advierten que las supersticiones “no son malas por sí mismas, pero sí pueden condicionar aspectos importantes de nuestra vida, como puede ser un examen difícil de la carrera”. En el contexto de la lotería, esta dinámica se refleja en quienes compran siempre el mismo número porque alguna vez salió ganador.

El significado personal y la exclusividad detrás de elegir siempre el mismo número

Otra de las razones habituales para elegir siempre la misma combinación en la lotería es la importancia emocional que puede representar. Muchas personas lo asocian con días significativos, como un cumpleaños o un acontecimiento especial.

Otros jugadores eligen la misma combinación de números debido a que representa una fecha significativa AP Photo

“Siempre trato de conseguir el mismo número porque la fecha que representa tiene un valor sentimental para mí”, comentó Paula Flores, una joven que procura adquirir cada año el mismo décimo.

En algunos casos también influye el deseo de exclusividad: algunos jugadores buscan cifras poco frecuentes para que su boleto sea diferente al de los demás. Para muchos no se trata solo de la suerte, sino también de la idea de tener un número que sienten como propio.

Ya sea por creencias, recuerdos o simple hábito, lo cierto es que miles de personas volverán a comprar el mismo número la próxima vez que la lotería esté en juego, aunque esa constancia no aumente en nada sus posibilidades de ganar.