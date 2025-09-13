La icónica empresa de juguetes que se muda a Boston y traslada cientos de trabajadores: “Dolorosa realidad”

La icónica empresa de juguetes Hasbro anunció que mudará su sede central en 2026: pasará de Pawtucket, en Rhode Island, a Boston, en Massachusetts. El traslado marcará el final de más de 100 años de presencia definida y supone el traslado de al menos 700 puestos de trabajo al distrito Seaport.

¿Por qué Hasbro se muda de Rhode Island a Boston?

El director ejecutivo, Chris Cocks sostuvo en un comunicado publicado el lunes 8 de septiembre en la página de la empresa que Boston ofrece “una comunidad empresarial dinámica, sólidas alianzas académicas y un entorno cultural vibrante”, que se suman al liderazgo de su equipo en Seattle, Washington.

Rhode Island perderá la presencia corporativa de Hasbro Instagram Hasbro

Ambas ciudades son consideradas por la empresa como “dos de los principales centros de innovación y tecnología de Estados Unidos, que funcionan como imanes de talento y ayudarán a Hasbro a aprovechar todo el potencial de su portafolio y crecer en el juego físico y digital”.

Por su parte, la portavoz Andrea Snyder señaló en diálogo con WPRI 12 News que el traslado representa “el siguiente paso en la estrategia Playing to Win de la compañía, basada en el juego y enfocada en las asociaciones”.

También confirmó que no mantendrá presencia corporativa en Rhode Island una vez completada la mudanza. Sin embargo, la empresa subrayó que no frenará su apoyo financiero al Hasbro Children’s Hospital de Providence, administrado por Brown Health.

El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, lamentó la decisión, la describió como un golpe a la comunidad y adelantó planes para reutilizar el campus de Hasbro Instagram Hasbro

La reacción del gobierno de Massachusetts ante la llegada de Hasbro: “Estamos entusiasmados”

En declaraciones oficiales, la gobernadora Maura Healey celebró la decisión y destacó el impacto económico que tendrá en la región: “Estamos entusiasmados de que Hasbro haya elegido Massachusetts como el hogar de su nueva sede y estamos listos para apoyar los cientos de empleos que crearán aquí”.

Hasbro trasladará su sede central de Pawtucket a Boston en 2026 Instagram Hasbro

“Nos enorgullece dar la bienvenida a esta compañía icónica a Team Massachusetts, donde somos número uno en educación, salud e innovación”, agregó Healey, que acompañó el anuncio con un video en sus redes sociales donde se escribía con plastilina la frase “Welcome Hasbro”.

El impacto político de la decisión de Hasbro en Rhode Island: “La decisión no fue correcta”

Consultado por WPRI 12 News, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, reconoció que había recibido una llamada del equipo de Chris Cocks para informarle sobre la decisión. “Hasbro ha sido una gran socia para Rhode Island, por lo que respetamos eso. Creo que la decisión no fue correcta. Pienso que Rhode Island es el lugar donde deberían estar”, lamentó.

En esa misma línea, continuó: “Sí, hubiéramos preferido que Hasbro se quedara aquí, pero los cientos de empleos que se van del estado han sido compensados por los miles y miles de empleos que sumamos desde que soy gobernador”.

La oposición republicana acusó a los gobernantes de no mejorar el clima de negocios y consideró la partida “devastadora” Instagram Hasbro

En un comunicado conjunto difundido por los medios, el presidente de la Cámara de Representantes, Joe Shekarchi, y la presidenta del Senado, Val Lawson, ambos demócratas, al igual que el gobernador Dan McKee, calificaron la decisión de Hasbro como “muy decepcionante”.

En ese sentido, recordaron que “durante décadas, la familia Hassenfeld creó y dirigió una compañía global de primer nivel, al mismo tiempo que devolvió a la comunidad de Rhode Island mediante un fuerte compromiso con la filantropía”. Los líderes legislativos afirmaron que mantendrán su esfuerzo para atraer nuevas empresas al estado y mantener un diálogo abierto con las ya radicadas.

En contraste, desde la oposición, el líder republicano Mike Chippendale arremetió: “Una vez más, Rhode Island se queda mirando cómo una empresa histórica se va, pese a los costosos incentivos financiados con impuestos. Este ciclo se repite porque nuestros líderes no se enfocan en mejorar el pésimo clima de negocios del estado”.

El presidente del Partido Republicano de Rhode Island, Joe Powers, también reaccionó: calificó la pérdida de Hasbro como “devastadora”, y agregó: “Durante más de un siglo, Hasbro fue una piedra angular de nuestra economía y de nuestra identidad”.

Según su portavoz, el movimiento forma parte de la estrategia “Playing to Win”, Instagram Hasbro

El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, expresó su decepción en un comunicado enviado a los medios: “Nuestros corazones están rotos. Aunque esta decisión estuvo fuera de nuestro control, es desalentador ver a una empresa tan arraigada en nuestra comunidad dar la espalda a esa historia".

"Esta es una dolorosa realidad para la gente de Pawtucket, que apoyó a Hasbro por más de un siglo. También sentimos empatía por los empleados de Hasbro cuyas vidas se verán impactadas para siempre por esta decisión”, completó.