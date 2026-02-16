Alerta TSA: por qué miles de trabajadores que dependen de Kristi Noem trabajan sin pago en EE.UU.

Debido a la falta de acuerdo entre legisladores, miles de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) trabajan con sus salarios suspendidos desde el fin de semana pasado. Mientras esto ocurre, los demócratas presionan para limitar las operaciones de inmigración.

Miles de trabajadores que dependen de Kristi Noem tienen sus salarios suspendidos en EE.UU.

Desde las 00.01 hs del sábado 14 de febrero, ante la desavenencia entre republicanos y demócratas en el Congreso, miles de empleados de la TSA trabajan sin recibir pago mientras dura el impasse presupuestario.

El Departamento de Seguridad Nacional, que se encarga de abonar los salarios a la agencia de seguridad en el transporte, es el único que no cuenta con presupuesto para lo que resta del año fiscal federal.

La falta de acuerdo entre legisladores republicanos y demócratas obliga a miles de empleados de la TSA a trabajar con el salario suspendido TSA

Por el momento, la TSA dispone de fondos de emergencia de reserva hasta marzo, pero la sesión legislativa de este año fue suspendida hasta el 23 de febrero. En esta fecha, será necesario que los legisladores lleguen a un acuerdo para que los empleados reciban el pago.

Los funcionarios de la TSA también trabajaron durante el cierre récord que finalizó el 12 de noviembre. Sin embargo, esta ocasión sería diferente, ya que la falta de financiación no afecta a todos los empleados.

Aun así, según Associated Press, las aerolíneas advirtieron que si el desacuerdo se estira, las filas de seguridad en los aeropuertos comerciales del país podrían demorarse aún más.

Salarios suspendidos en EE.UU.: quiénes están exentos

Pese a que los fondos del DHS expiraron el viernes, el resto del gobierno federal cuenta con financiación hasta el 30 de septiembre.

De esta manera, los controladores aéreos empleados por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) recibirán sus salarios como de costumbre. Esto disminuye el riesgo de cancelaciones generalizadas de vuelos.

Como el 95% del personal de la TSA se considera personal esencial, la ley indica que estos deben seguir trabajando.

La suspensión de los salarios afecta a aproximadamente 60.000 trabajadores de la TSA Facebook TSA

La suspensión del salario afecta a aproximadamente 61.000 trabajadores de la TSA. Además, impacta en empleados de otras agencias, como 56.000 miembros del personal de la Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés).

Por su parte, quienes trabajan en la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA, por sus siglas en inglés) aún reciben sus salarios gracias al Fondo de Ayuda para Desastres.

Por qué miles de trabajadores que dependen del DHS tienen sus salarios suspendidos

El principal motivo de choque entre los legisladores es la negociación del presupuesto federal, que afecta a los empleados del DHS.

En este punto, los demócratas insisten en vincular fondos a reformas en la supervisión de las agencias migratorias. Esto incluiría 10 demandas principales:

Aplicación de la ley específica : los agentes del DHS no pueden ingresar a propiedades privadas sin una orden judicial. Poner fin a los arrestos indiscriminados y mejorar los procedimientos y estándares para las órdenes judiciales. Exigir la verificación de que una persona no es ciudadana estadounidense antes de mantenerla en detención migratoria.

: los agentes del DHS no pueden ingresar a propiedades privadas sin una orden judicial. Poner fin a los arrestos indiscriminados y mejorar los procedimientos y estándares para las órdenes judiciales. Exigir la verificación de que una persona no es ciudadana estadounidense antes de mantenerla en detención migratoria. Sin mascarillas : prohibir el uso de mascarillas faciales.

: prohibir el uso de mascarillas faciales. Exigir identificación : los agentes del DHS que realizan controles migratorios tendrían que exhibir su agencia, número de identificación único y apellido.

: los agentes del DHS que realizan controles migratorios tendrían que exhibir su agencia, número de identificación único y apellido. Proteger lugares sensibles : prohibir que se utilicen fondos para llevar a cabo actividades de cumplimiento de la ley cerca de lugares sensibles.

: prohibir que se utilicen fondos para llevar a cabo actividades de cumplimiento de la ley cerca de lugares sensibles. Detener la discriminación racial : prohibir detenciones, interrogatorios y registros basados ​​en la presencia de una persona en determinados sitios, su trabajo, su idioma hablado y acento o su raza y etnia.

: prohibir detenciones, interrogatorios y registros basados ​​en la presencia de una persona en determinados sitios, su trabajo, su idioma hablado y acento o su raza y etnia. Cumplir con los estándares de uso de la fuerza : promulgar una política de uso razonable de la fuerza, ampliar la capacitación y exigir la certificación de los agentes.

: promulgar una política de uso razonable de la fuerza, ampliar la capacitación y exigir la certificación de los agentes. Garantizar la coordinación y supervisión estatal y local : preservar la capacidad de las jurisdicciones estatales y locales para investigar y enjuiciar posibles delitos e incidentes de uso excesivo de la fuerza. Exigir el consentimiento de los estados y localidades para realizar operativos a gran escala al margen de la aplicación selectiva de las leyes migratorias.

: preservar la capacidad de las jurisdicciones estatales y locales para investigar y enjuiciar posibles delitos e incidentes de uso excesivo de la fuerza. Exigir el consentimiento de los estados y localidades para realizar operativos a gran escala al margen de la aplicación selectiva de las leyes migratorias. Integrar salvaguardias en el sistema : todos los edificios donde se detiene a personas deben cumplir con las mismas normas básicas de detención, que exigen el acceso inmediato a un abogado para evitar arrestos o detenciones ciudadanas. Permitir que los estados demanden al DHS por incumplimiento de todos los requisitos.

: todos los edificios donde se detiene a personas deben cumplir con las mismas normas básicas de detención, que exigen el acceso inmediato a un abogado para evitar arrestos o detenciones ciudadanas. Permitir que los estados demanden al DHS por incumplimiento de todos los requisitos. Cámaras corporales para la rendición de cuentas, no para el rastreo : exigir el uso de cámaras corporales al interactuar con el público e implementar requisitos para el almacenamiento y acceso a las grabaciones.

: exigir el uso de cámaras corporales al interactuar con el público e implementar requisitos para el almacenamiento y acceso a las grabaciones. No a la policía paramilitar: regular y estandarizar el tipo de uniformes y equipos que llevan los agentes del DHS durante las operaciones de cumplimiento de la ley.

El DHS de Kristi Noem continúa sin fondos para sus empleados mientras los demócratas exigen restricciones a los operativos de inmigración Yuki Iwamura - AP

Por su parte, los republicanos rechazan esas exigencias porque aseguran que pondrían en riesgo la seguridad de los agentes y dificultarían las operaciones, consignó Reuters.

Citado por Reuters, el senador republicano Markwayne Mullin de Oklahoma expresó que “los demócratas están participando en un teatro político” y sostuvo que “no están negociando de buena fe”.

Cómo presentar la licencia digital a la TSA

En el programa “Face the Nation” de CBS News, Homan calificó de “irrazonables” las demandas de los legisladores demócratas sobre el ICE.