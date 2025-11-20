Melania Trump sorprende al afirmar que las máquinas con IA reemplazarán a los soldados en EE.UU.: “Ya está en marcha”

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, advirtió del avance de la inteligencia artificial (IA) y su posible repercusión en los conflictos armados. En una reunión con tropas y familias de militares, aseguró que esa tecnología “redefinirá la guerra moderna” y la defensa del territorio norteamericano.

Qué dijo Melania Trump sobre la inteligencia artificial y las fuerzas armadas de EE.UU.

Melania Trump acudió al Marine Corps Base Camp Lejeune y a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de New River en Jacksonville, Carolina del Norte, el miércoles 19 de noviembre, junto a la segunda dama Usha Vance. Durante la visita, expresó admiración por los 250 años de servicio del Cuerpo de Marines, aunque sorprendió al afirmar que la IA podría reemplazar con máquinas a los soldados estadounidenses.

“La IA está impulsando a las fuerzas armadas estadounidenses hacia una nueva era“, señaló la primera dama. Y siguió: ”Estamos pasando rápidamente de operadores humanos a supervisores humanos".

Así, destacó que esta herramienta tecnológica representaría el “cambio más profundo en la guerra” desde la creación de las armas nucleares.

En ese sentido, una de las declaraciones que más impactó en el discurso de Melania Trump fue su consideración sobre que "la transición de los soldados a máquinas ya está en marcha“.

“Helicópteros autónomos, enjambres de drones y aviones de reconocimiento ya son una realidad. Aviones sin cazas y bombarderos autónomos están en camino”, añadió.

La primera dama de EE.UU. se refirió a la IA como un impulsor de un cambio trascendental en las fuerzas armadas SAUL LOEB - AFP

Para concluir, la primera dama enfatizó en que la figura del soldado continuará siendo la más destacada en las operaciones. “Por supuesto, siempre será el infante de Marina quien desempeñe el papel más crucial para el éxito de la misión", señaló.

El mensaje de Melania Trump a los marines de EE.UU. en Carolina del Norte

Antes de desear un feliz Día de Acción de Gracias o Thanksgiving a los presentes, Trump destinó un profundo mensaje a los familiares de los soldados. “A todos los miembros del servicio: gracias por hacer guardia para que otros puedan celebrar en paz”, expresó.

Y continuó: “Y, a todos los cónyuges e hijos de militares: gracias por su fuerza y su amor. Ustedes también sirven a nuestro país".

Melania Trump se dirigió a los marines en Carolina del Norte Jose Luis Magana� - FR159526 AP�

Posterior a recorrer las instalaciones militares, la primera y la segunda dama de EE.UU. acudieron a las aulas de la región. Allí, los estudiantes presentaron trabajos relacionados con la inteligencia artificial.

El programa de Trump para Estados Unidos sobre la inteligencia artificial

La visita de Melania Trump en Carolina del Norte se encuentra en sintonía con las iniciativas llevadas a cabo por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en materia de impulsar la innovación de la inteligencia artificial.

Entre los logros que detalló la Casa Blanca sobre tecnología e innovación, se destacó que la primera dama anunció el Desafío Presidencial de Inteligencia Artificial “invitando a estudiantes y educadores de primaria y secundaria” de todo ese país a participar.

A su vez, la entidad indicó que Trump “consolidó la posición de EE.UU. como líder mundial en IA”, con más de un billón de dólares en inversiones, entre las que figuraron de US$90.000 millones en inteligencia artificial y energía en Pensilvania.