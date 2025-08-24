México y Argentina llevarían su “clásico picante” a EE.UU.: cuándo y dónde se jugaría el esperado amistoso de 2025

La primera fecha FIFA que se disputará después de las Eliminatorias mundialistas de la Conmebol traerá un duelo de impacto. En octubre de 2025, las selecciones nacionales de México y Argentina se enfrentarán en un partido amistoso.

Cuándo sería el amistoso México vs. Argentina en 2025

El partido amistoso entre la selección de México y Argentina se llevaría a cabo entre el 8 y el 14 de octubre de 2025, y se jugaría en territorio de Estados Unidos, con sede en Chicago o Nueva Jersey, aunque aún no hay nada oficial por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en español).

Lionel Messi, en el Mundial 2022, cuando Argentina le ganó a México en su camino rumbo al título Aníbal Greco - La Nación

Durante esa misma semana, se llevaría a cabo otro encuentro amistoso en tierra estadounidense, probablemente ante Corea del Sur. Después de ello, la albiceleste viajaría hasta África para seguir con los encuentros, y su primer adversario sería la selección de Angola.

El duelo entre México y Argentina se daría después de que la AFA confirmara que canceló su gira programada para el décimo mes del año por China, para recrear el enfrentamiento que se vivió en el Mundial pasado en Qatar, donde la albiceleste consiguió otro título.

De acuerdo con TUDN, hace unos meses la selección de México confirmó que realizará un partido amistoso ante la escuadra de Colombia el próximo 11 de octubre en Dallas, y trascendió que tres días después se mediría en otro duelo similar contra Ecuador, pero en territorio azteca.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut, por sus siglas en español) no confirmó de manera oficial el partido ante Argentina durante las próximas fechas FIFA de este año.

México se enfrentaría a equipos asiáticos en septiembre

Mientras se define si habrá o no un partido contra la selección de Argentina, los únicos encuentros que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tiene confirmados para los próximos meses son los de Ecuador, Colombia y algunas selecciones de Asia, entre las que se encuentran Japón y Corea del Sur, según TUDN.

Edson Álvarez, derecha, de la Selección Mexicana de Fútbol, marca el segundo gol del Tri con un remate de cabeza en el segundo tiempo de la Final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

El 6 de septiembre, la selección mexicana se enfrentará a la escuadra de Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum. Tres días después, el 9 de septiembre, el Tricolor se verá las caras con el equipo de Corea del Sur en Nashville, Tennessee.

México vs Argentina, un clásico picante

Si bien siempre hubo cierta rivalidad entre México y Argentina, los años transformaron este duelo en un enfrentamiento entre acérrimos rivales, especialmente cuando se vieron las caras en las Copas Mundiales, de acuerdo con la FIFA.

Hinchas argentinos y mexicanos antes del partido que disputaron Argentina y México, por la primera fase de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail, Doha, el 26 de Noviembre de 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

Después de más de una década, las selecciones de México y Argentina volvieron a enfrentarse en el Mundial de Qatar 2022. Este fue uno de los partidos más emocionantes de su historia.

Los duelos entre ambas escuadras en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 intensificaron la rivalidad, hasta convertirla en un clásico.

El inicio de esta rivalidad se remonta al primer cruce oficial entre ambos equipos en la Copa Confederaciones de la FIFA de 2005. La enemistad creció un año después en el Mundial de Alemania, cuando un gol de Maxi Rodríguez en el tiempo complementario dejó a México fuera de los octavos de final. Cuatro años más tarde, la rivalidad se intensificó aún más con otra victoria de Argentina en Sudáfrica, con dos tantos de Tevez y uno de Higuaín.