Adiós al sueño americano: son latinos, dejaron EE.UU. tras 16 años y empezaron de cero en su país

El llamado “sueño americano” ya no significa lo mismo para todos, ni tiene los mismos protagonistas. Si antes se asociaba con conseguir una casa y un buen empleo en Estados Unidos, hoy muchas familias buscan oportunidades en otros destinos, incluso de regreso en su país de origen. Ese es el caso de un matrimonio peruano que, tras más de 16 años viviendo en Florida, decidió volver a Perú.

La mudanza a Perú y los motivos detrás de su regreso

La historia de la pareja fue relatada por el creador de contenidos Henry Urrunaga, más conocido como Resilentos, en uno de sus videos de YouTube. Allí, los protagonistas de esta historia contaron que regresaron a Lima tras vender todas sus pertenencias en Estados Unidos.

Aunque su contrato de alquiler en el país norteamericano terminaba en julio de 2026, decidieron adelantar su salida para ahorrar dinero y pasar las Fiestas en su país de origen.

“Al pensar un poco dijimos: ‘Si esperamos hasta julio, vamos a perder esta cantidad de dinero; mejor hay que agilizar todo y mudarnos’” , dijo Henry, uno de los protagonistas, sobre cómo fueron los preparativos para regresar a Lima.

Tras tomar la decisión, en Acción de Gracias del año pasado se fueron de Tampa, Florida, a Bogotá. Al llegar a la capital de Colombia, tomaron un vuelo a Lima y, al hacer el viaje durante el evento festivo, tuvieron algunos días para asentarse en su nuevo hogar. “Fue comprar y empezar desde cero”, señaló Alexandra.

El matrimonio decidió irse de Estados Unidos durante Acción de Gracias del año pasado Captura de pantalla/Resilentos

Las razones detrás de su regreso a Lima tuvieron que ver con el incremento de precios en el Estado del Sol. Desde este punto, sus gastos fijos mensuales con sus dos perros grandes ascendían a los US$5000. Solo en vivienda y servicios básicos gastaban alrededor de US$3500.

Asimismo, la oportunidad de comprar una vivienda en Florida era cada vez más difícil. Los precios de cada inmueble implicaban una deuda de por vida entre US$400 mil y US$600 mil. “Nos dimos cuenta de que en ese caso no íbamos a poder venir más a Perú porque estaríamos endeudados”, sostuvo Alexandra.

Su sueño americano ahora está en Lima, Perú

Ya reinstalados en Lima, el matrimonio remarcó la posibilidad de desconectarse del trabajo al cerrar la computadora y de las “pequeñas cosas”, como comer un ceviche durante el break laboral.

Henry trajo consigo a sus padres, quienes son ciudadanos americanos y adultos mayores, para brindarles mejores oportunidades de actividad física Captura de pantalla/Resilentos

Desde este punto, al trabajar ambos de manera remota, pueden cumplir su jornada laboral y caminar hacia el gimnasio, el mercado o la farmacia en menos de media hora, algo que en EE. UU. les tomaba más tiempo, y en auto.

“Yo buscaba familiaridad, y sabía que al mudarnos a Lima iba a encontrar la comida y todas las cosas que necesitábamos”, aseguró la joven.

También evaluaron que en Perú tienen mejores condiciones para la actividad física y el bienestar emocional, porque pueden caminar y socializar con más facilidad, aunque para eso hayan tenido que contratar un seguro de salud privado.

Por eso, recomiendan a otros migrantes que estén pensando en buscar oportunidades fuera de Estados Unidos que hagan una planificación financiera rigurosa antes de mudarse