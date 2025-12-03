Border Patrol en Nueva Orleans: la estrategia de la alcaldesa mexicana para proteger a los migrantes de las redadas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inició una nueva ofensiva contra la población migrante en Nueva Orleans, así como en otras ciudades de Estados Unidos, en la que se sumará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Helena Moreno, la alcaldesa electa de la ciudad de Louisiana y de origen mexicano, comenzó una estrategia para proteger a la comunidad de las redadas.

Redadas de la Patrulla Fronteriza en Nueva Orleans: la medida que inició la alcaldesa electa mexicana

La CBP y el ICE lideran la “Swamp Sweep”, una operación en la que 250 agentes de la Patrulla Fronteriza se unirán a la otra agencia federal para realizar redadas en el sudeste de Louisiana. Con Nueva Orleans como principal foco, la alcaldesa electa Helena Moreno ideó una estrategia que ya puso en marcha.

(Archivo) Nueva Orleans se posicionó entre los principales focos de las autoridades migratorias Flickr/ICE

Si bien hasta el 12 de enero de 2026 no asumirá la alcaldía de Nueva Orleans, Moreno ocupa un escaño en el Concejo Municipal, mientras el jefe de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino siembra las bases para la ofensiva en la ciudad.

"Mi trabajo es hacer todo lo posible para proteger a la gente de mi ciudad“, expresó Moreno en diálogo con CNN. Con 23.400 migrantes en la población de Nueva Orleans, la funcionaria electa inició conexiones con alcaldes demócratas, cuyos territorios también se convirtieron en el foco del ICE y la CBP.

Moreno señaló al medio citado que los migrantes en su mayoría “son personas que solo intentan sobrevivir y hacer lo correcto” y que “están siendo tratadas como si fueran delincuentes violentos”.

Así, destacó que “es muy importante que exista un depósito de videos e incidentes documentados de detenciones del ICE“. Y añadió, con respecto a la administración de Brandon Johnson: ”La gente de Chicago dijo que realmente se necesita una entidad gubernamental que lo haga".

El ICE y la CBP intensificarían sus operativos en Nueva Orleans ICE / CBP

De esa forma, Moreno y el presidente del Ayuntamiento, Jean-Paul Morrell, crearon un sistema de almacenamiento en línea con información anónima, además de una guía de recursos para la comunidad de cara a las operaciones del ICE y la CBP en la región.

Las herramientas incluirán información sobre los derechos de los migrantes, un listado de abogados que los representen y capacitaciones sobre las legislaciones.

La posición de las autoridades de Nueva Orleans ante la llegada de la Patrulla Fronteriza

En declaraciones consignadas por el medio citado, la superintendente de policía de la ciudad de Louisiana, Anne Kirkpatrick, señaló que las autoridades locales no cooperarían con las agencias migratorias federales.

“Estar en el país indocumentado es un asunto civil. Nosotros no aplicaremos la ley civil”, advirtió.

El origen migrante de Helena Moreno, la alcaldesa electa de Nueva Orleans

Moreno, de 48 años, nació en Xalapa, en el estado mexicano de Veracruz. Fue electa como alcaldesa de Nueva Orleans el 11 de octubre de 2025 y asumirá el cargo el próximo 12 de enero.

Su padre es de origen mexicano y su madre es ciudadana estadounidense. La política se mudó a Estados Unidos junto a su familia cuando tenía ocho años, según detalló su página web oficial, y estudió y trabajó como periodista en la cadena WDSU.

Helena Moreno, la alcaldesa electa de Nueva Orleans, tiene origen mexicano Helena Moreno - Helena Moreno

En 2010, fue elegida para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Louisiana y, siete años después, se impuso en 2017 en las elecciones como concejala en Nueva Orleans.

Qué le diría la alcaldesa mexicana electa en Nueva Orleans a Trump sobre las redadas

Moreno indicó a CNN que solicitaría al presidente de EE.UU., Donald Trump, “más fiscales federales, ayuda para establecer un laboratorio de ADN en la policía, más servicios para sobrevivientes de violencia doméstica y trabajadores sociales para ayudar a la policía municipal a gestionar las denuncias de agresión sexual”.

Pero, sobre la intensificación del control migratorio en Nueva Orleans, precisó que “no es lo que la ciudad necesita ni quiere”.