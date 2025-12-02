Cómo recuperar el dinero que la CBP incauta porque no lo declaré

Para los viajeros en Estados Unidos, perder dinero en un control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es un escenario posible. Quienes no declaran un monto por encima del límite permitido pueden enfrentarse a una incautación. Para estos casos, existen vías legales para reclamar la devolución; sin embargo, el procedimiento no es sencillo y requiere asesoramiento legal.

Qué hace la CBP con el dinero incautado y cómo recuperarlo

De acuerdo con el sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos, los viajeros pueden llevar la cantidad de dinero que deseen. Sin embargo, por encima de los US$10.000 es obligatorio declararlo. El objetivo de esto es verificar el origen legal de los fondos y detener actividades ilícitas.

En caso de viajar con más de US$10.000 y no declararlo, la CBP puede decomisar el dinero CBP

Quien omite este paso puede enfrentarse a la incautación del dinero. En estos casos, la persona puede comenzar un procedimiento para solicitar la devolución. Según el estudio de abogados de Robert Tsigler, hay dos tipos de retenciones, según el monto que se haya retenido:

Decomiso administrativo : aplica para cifras hasta US$500 mil. Puede ser reclamado sin necesidad de ir a la justicia.

: aplica para cifras hasta US$500 mil. Puede ser reclamado sin necesidad de ir a la justicia. Decomiso judicial: si el número excede los US$500 mil, el viajero solo podrá proceder por esa vía.

En cualquiera de los dos casos, la CBP le entregará a la persona un aviso o notificación de incautación. Este documento es importante, ya que marca el inicio del proceso y es la prueba de que se realizó la retención del dinero.

Cómo recuperar dinero incautado por la CBP: opciones legales explicadas

Una vez que el viajero recibe el aviso de incautación, es importante actuar rápido porque el tiempo para responder es limitado. La recomendación es recibir asistencia legal para evaluar el caso y los pasos a seguir.

Existen dos vías administrativas y una judicial para reclamar la devolución del dinero incautado por la CBP Archivo

Sin embargo, de manera general existen tres grandes vías para llevar adelante la recuperación, según el estudio especializado Great Lakes Custom Law. Estas son las posibilidades:

Petición administrativa . Está disponible en incautaciones por debajo de los US$500 mil y solicita la devolución total sin avanzar por el camino judicial. Si es denegada, el viajero puede continuar con alguna de las otras dos vías.

. Está disponible en incautaciones por debajo de los US$500 mil y solicita la devolución total sin avanzar por el camino judicial. Si es denegada, el viajero puede continuar con alguna de las otras dos vías. Oferta de transacción . En este caso, la persona presenta a la CBP una propuesta para recuperar un porcentaje del dinero a cambio de evitar el costo de un litigio y la posibilidad de perder todos los fondos decomisados.

. En este caso, la persona presenta a la CBP una propuesta para recuperar un porcentaje del dinero a cambio de evitar el costo de un litigio y la posibilidad de perder todos los fondos decomisados. Reclamación por decomiso judicial bajo CAFRA. En este escenario el dinero pasa de la autoridad estadounidense a la justicia, donde continúa el proceso. Si existen otras opciones, los especialistas recomiendan evitar esta vía. El viajero debe enfrentar un proceso judicial, con sus costos asociados, a la espera de ganar el caso y que un fallo le regrese su dinero.

Cada uno de los procesos tiene sus propios formularios y documentos, que deben ser completados y solicitados con asistencia legal profesional. Sin embargo, en los tres caminos el objetivo del viajero es demostrar que el dinero incautado es de origen legítimo.

El viajero debe demostrar que el dinero no declarado que incautó la CBP tiene un origen legítimo para recuperarlo CBP Office of Field Operations

Qué declarar al viajar con más de US$10.000 a EE.UU. según la CBP

Las normas sobre el monto a partir del cual se deben declarar los fondos para un viaje desde o hacia EE.UU. no son solo dinero físico. Se incluyen también los siguientes instrumentos monetarios: el equivalente en monedas o billetes de cualquier país; cheques de viajero o de cualquier tipo; pagarés y giros postales; valores o acciones.