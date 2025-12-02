Cuáles son las restricciones para los solicitantes de asilo que quieran obtener el SNAP en Estados Unidos

Casi 42 millones de personas están inscritas en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Luego de una paralización de los pagos por el cierre del gobierno federal, los solicitantes de asilo y otros peticionarios pueden hallar ciertas restricciones para acceder al beneficio.

Quiénes no son elegibles para SNAP y qué sucede con los solicitantes de asilo

El 4 de julio de 2025, Donald Trump firmó la One Big Beautiful Bill Act, que incluyó restricciones en la elegibilidad de los beneficiarios de SNAP. Con respecto al criterio migratorio, la ley estableció que los no ciudadanos de EE.UU. y migrantes que no sean titulares de ciertos permisos migratorios no pueden optar a la ayuda.

Los beneficios de SNAP se paralizaron el noviembre debido al cierre del gobierno federal Nam Y. Huh - AP

En septiembre pasado, el Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), detalló los cambios en la elegibilidad del programa nutricional en un memorándum.

Las modificaciones implicaron que la elegibilidad se redujo a los siguientes grupos:

Ciudadanos estadounidenses o nacionales.

o nacionales. Residentes permanentes legales, con green card.

legales, con green card. Participantes cubanos y haitianos .

. Ciudadanos del Pacto de Libre Asociación (COFA).

Esta disposición de la H.R. 1 entró en vigor el 1º de noviembre de 2025. Por lo tanto, los solicitantes de asilo no serían elegibles para el programa de ayuda, a no ser que cumplan con un parámetro.

Cuándo pueden acceder a SNAP los migrantes con solicitudes de asilo

En el caso de los solicitantes de asilo, quedaron exentos en la elegibilidad del programa con la aprobación de la OBBB de Trump, que modificó la sección 6(f) de la Ley de Alimentos y Nutrición (FNA, por sus siglas en inglés) a través de la sección 10108.

Sin embargo, los migrantes de esa categoría podrían optar a los beneficios en determinadas circunstancias, como si tienen hijos ciudadanos estadounidenses que cumplen con los requisitos para recibirlos.

Los solicitantes de asilo quedan exentos de elegibilidad para SNAP tras la OBBBA Freepik

Hasta la implementación de la OBBBA, los extranjeros que contaran con presencia legal en Estados Unidos eran elegibles para el programa si cumplían el resto de requisitos y aguardaban los cinco años requeridos.

Otros cambios con la ley de Trump sobre la elegibilidad de SNAP

Con la implementación de la normativa en 2025, los ciudadanos estadounidenses, los de COFA y los participantes cubanos y haitianos son elegibles de forma inmediata para el programa SNAP. Estas categorías no tienen que atravesar un período de espera si cumplen con el resto de requisitos financieros y no financieros del programa del USDA.

Los residentes permanentes también cuentan con criterios adicionales para optar al programa de nutrición Freepik

En tanto, los residentes permanentes legales son elegibles tras un período de espera de cinco años, siempre que cumplan también con todos los criterios. Algunos de los solicitantes pueden evitar el plazo si presentan una de las siguientes condiciones: