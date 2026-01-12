Cupo limitado para la ciudadanía americana: abren inscripciones para el “curso de las 20 preguntas”

Cicero, ciudad en el condado de Cook, en el estado de Illinois, abrió inscripciones al curso gratuito de ciudadanía americana. El cupo para esta capacitación es limitado y requiere que el candidato cumpla con los requisitos de elegibilidad para el trámite de naturalización.

Curso para la ciudadanía americana gratis

A través de sus redes sociales, el municipio de Cicero informó que ya está abierta la convocatoria para las clases gratuitas para la ciudadanía estadounidense a residentes que califiquen.

La ciudad de Cicero ofrece clases de preparación para el examen de ciudadanía Facebook Town of Cicero - Facebook Town of Cicero

“Si usted tiene una green card y cumple con los requisitos, ¡esta es su oportunidad de dar el siguiente paso hacia la ciudadanía!“, se lee en la publicación que compartieron las autoridades locales en Facebook y otras plataformas digitales.

Los organizadores advierte que el espacio es limitado, por lo que invitan a los interesados a llamar para apartar su lugar. Los números de información, son:

Arcadio Delgado: 708-656-3600 ext. 545

Jorge Navia: 708-656-3600 ext. 777

Las clases para la ciudadanía americana tiene opción presencia y virtual. Se imparten en el Centro Comunitario de Cicero localizado en el 2250 de S. 49th Ave. Se ofrecen los martes y jueves en estos horarios:

Las presenciales son de 10 a 12 hs, mientras que las virtuales se imparten de 16 a 18 hs.

Las clases de ciudadanía en inglés se llevan a cabo los lunes y miércoles. El horario presencial es de 10 a 12 hs y el virtual de 16 a 18 hs.

En el examen de civismo, algunas respuestas podrían cambiar debido a elecciones o nombramientos Freepik

El nuevo examen del Uscis para obtener la ciudadanía en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció hace unos meses que administrará la Prueba de Civismo para la Naturalización de 2025 a los extranjeros con sus solicitudes del Formulario N-400 presentadas a partir del 20 de octubre de 2025.

El organismo señala que antes de la implementación se actualizaron los materiales de estudio y los recursos para programas educativos que los solicitantes pueden consultar para prepararse para el examen. Entre los que se incluye un banco de 128 preguntas, del cual se seleccionarán aleatoriamente 20 para cada prueba.

Con la modificación, los peticionarios de ciudadanía ahora deben contestar correctamente a 12 preguntas para aprobar, y se considerará reprobatorio si se responde incorrectamente a nueve de las 20 preguntas.

El nuevo examen para obtener la ciudadanía americana cuenta con 20 preguntas procedentes de una lista de 128 Freepik - Freepik

El anuncio oficial también indica que aquellos peticionarios que ya hayan presentado una solicitud de naturalización antes del 20 de octubre de 2025, tomarán la Prueba de Civismo para la Naturalización de 2008.

Si se hace la prueba con la edición 2088, el oficial de la agencia hará hasta diez preguntas de una lista de 100 y es necesario responder correctamente a seis para aprobar.

Pasos y requisitos para obtener la ciudadanía americana en 2026

Las personas mayores de 18 años que deseen obtener la ciudadanía estadounidense pueden presentar ante el Uscis la solicitud de naturalización, que está disponible en línea.

Presentar el Formulario N-400 es el primer pazo para obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización Archivo

Estos son los requisitos generales de elegibilidad: