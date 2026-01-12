Cupo limitado para la ciudadanía americana: abren inscripciones para el “curso de las 20 preguntas”
Las autoridades de este municipio invitan a los residentes, que resulten elegibles para el proceso de naturalización, a unirse a la capacitación sin costo
Cicero, ciudad en el condado de Cook, en el estado de Illinois, abrió inscripciones al curso gratuito de ciudadanía americana. El cupo para esta capacitación es limitado y requiere que el candidato cumpla con los requisitos de elegibilidad para el trámite de naturalización.
Curso para la ciudadanía americana gratis
A través de sus redes sociales, el municipio de Cicero informó que ya está abierta la convocatoria para las clases gratuitas para la ciudadanía estadounidense a residentes que califiquen.
“Si usted tiene una green card y cumple con los requisitos, ¡esta es su oportunidad de dar el siguiente paso hacia la ciudadanía!“, se lee en la publicación que compartieron las autoridades locales en Facebook y otras plataformas digitales.
Los organizadores advierte que el espacio es limitado, por lo que invitan a los interesados a llamar para apartar su lugar. Los números de información, son:
- Arcadio Delgado: 708-656-3600 ext. 545
- Jorge Navia: 708-656-3600 ext. 777
Las clases para la ciudadanía americana tiene opción presencia y virtual. Se imparten en el Centro Comunitario de Cicero localizado en el 2250 de S. 49th Ave. Se ofrecen los martes y jueves en estos horarios:
- Las presenciales son de 10 a 12 hs, mientras que las virtuales se imparten de 16 a 18 hs.
- Las clases de ciudadanía en inglés se llevan a cabo los lunes y miércoles. El horario presencial es de 10 a 12 hs y el virtual de 16 a 18 hs.
El nuevo examen del Uscis para obtener la ciudadanía en EE.UU.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció hace unos meses que administrará la Prueba de Civismo para la Naturalización de 2025 a los extranjeros con sus solicitudes del Formulario N-400 presentadas a partir del 20 de octubre de 2025.
El organismo señala que antes de la implementación se actualizaron los materiales de estudio y los recursos para programas educativos que los solicitantes pueden consultar para prepararse para el examen. Entre los que se incluye un banco de 128 preguntas, del cual se seleccionarán aleatoriamente 20 para cada prueba.
Con la modificación, los peticionarios de ciudadanía ahora deben contestar correctamente a 12 preguntas para aprobar, y se considerará reprobatorio si se responde incorrectamente a nueve de las 20 preguntas.
El anuncio oficial también indica que aquellos peticionarios que ya hayan presentado una solicitud de naturalización antes del 20 de octubre de 2025, tomarán la Prueba de Civismo para la Naturalización de 2008.
Si se hace la prueba con la edición 2088, el oficial de la agencia hará hasta diez preguntas de una lista de 100 y es necesario responder correctamente a seis para aprobar.
Pasos y requisitos para obtener la ciudadanía americana en 2026
Las personas mayores de 18 años que deseen obtener la ciudadanía estadounidense pueden presentar ante el Uscis la solicitud de naturalización, que está disponible en línea.
Estos son los requisitos generales de elegibilidad:
- Tener al menos 18 años al momento de enviar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.
- Demostrar que ha sido residente permanente admitido legalmente en Estados Unidos durante al menos cinco años.
- Demostrar residencia continua en EE.UU. durante al menos cinco años inmediatamente antes de la fecha en que presenta el N-400.
- Demostrar que ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos 30 meses de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que presenta el formulario.
- Probar que ha vivido al menos tres meses en un estado o distrito del Uscis con jurisdicción sobre el lugar de residencia.
- Demostrar que es una persona de buen carácter moral y que lo ha sido durante al menos cinco años inmediatamente antes de la fecha en que presenta el N-400.
- Demostrar un apego a los principios e ideales de la Constitución de Estados Unidos;
- Ser capaz de leer, escribir y hablar inglés básico.
- Tener conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia, y de los principios y forma de gobierno de EE.UU. (educación cívica).
- Tomar el juramento de lealtad a Estados Unidos.
