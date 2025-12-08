Alerta del Uscis: cancelan ceremonias de naturalización para migrantes que estaban a punto de obtener la ciudadanía

La administración Trump ordenó la cancelación abrupta de ceremonias de ciudadanía para inmigrantes provenientes de algunos de los 19 países recientemente considerados de “alto riesgo”. Esta decisión, que impacta a miles de personas que habían completado un arduo proceso de años, comenzó a ser advertida en los portales oficiales, pero también en la fila de los actos oficiales, cuando las personas estaban a punto de jurar ante la bandera de Estados Unidos y cambiar de estatus.

Cancelación abrupta de ciudadanía para migrantes de la lista de 19 países vetados

A raíz de la decisión de Trump de vetar a los extranjeros de 19 países (entre ellos Venezuela y Cuba), muchos migrantes quedaron en un limbo y algunos lo descubrieron en la ceremonia de naturalización Wilfredo Lee - AP

Según NBC, La directiva fue emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), que instruyó a sus empleados a detener las vías de inmigración para individuos de estas naciones.

Entre los países afectados se encuentran Afganistán, Cuba, Venezuela, Haití, Somalia, Irán, Sudán y Eritrea, muchos de los cuales ya estaban sujetos a una prohibición de viaje impuesta por la Casa Blanca a principios de año.

Estas restricciones se profundizaron tras el ataque ocurrido en Washington D.C. por parte de Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se estableció en Estados Unidos en 2021.

Operativo en Washington D.C. después del tiroteo a dos integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos cerca de la Casa Blanca Hu Yousong� - XinHua�

El periódico The Boston Globe informó que, la semana pasada, al menos dos personas de Massachusetts que estaban en fila para formar parte de la ceremonia de naturalización fueron apartadas, según detalló Marissa Rodriguez, de Project Citizenship.

Otras cuatro personas habían recibido notificaciones en líneas sobre la cancelación de su juramento en Faneuil Hall, según informó Gail Bresolw, de esa misma organización. “Los oficiales preguntaron de qué país era la gente y les dijeron que se salieran de la fila y que su ceremonia había sido cancelada”, relató.

Migrantes afectados en todo el país: de Massachusetts a California

Según The New York Times, los casos se verificaron “de Massachusetts a California”. La decisión afectó a migrantes de Irán, Sudán, Eritrea, Haití y Somalia, entre otros países del listado de 19 países del travel ban del presidente Donald Trump.

Las notificaciones oficiales se hicieron el 2 de diciembre, dos días antes de la ceremonia, según reconstruyeron los medios de Massachusetts. Pero en muchos casos las personas no llegaron a enterarse y fueron a la ceremonia, donde descubrieron en forma dramática que su sueño no podría concretarse.

Mapa de los países afectados por prohibición de viajes de Trump

“Es despreciable”: las críticas de la alcaldesa de Boston

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, expresó su descontento sobre lo ocurrido. “Es despreciable y profundamente doloroso ver que esto suceda en todo el país, pero (aún más es) sentirlo en la ‘cuna de la libertad’ en Boston, en el Faneuil Hall, un lugar que representa los cimientos de este país y los mismos valores que han hecho de nuestra nación lo que somos”, dijo Wu, según reprodujo NBC.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, a la derecha, habla durante una conferencia reciente (Archivo) Rod Lamkey - FR172078

La organización Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA) informó el lunes que cinco de las personas a las que estaban asistiendo recibieron avisos de cancelación, y otras 40 enfrentan ahora un futuro incierto.

“Al menos 45 personas que MIRA ha estado apoyando durante meses mientras navegan por el complicado y extenso sistema de inmigración y naturalización estadounidense se han visto afectadas por estos últimos cambios abruptos“, dijo a NBC Elizabeth Sweet, directora ejecutiva de MIRA.

“Cinco de esos individuos descubrieron la semana pasada que, después de una exhaustiva verificación, entrevistas y pruebas, su juramento de ciudadanía en el histórico Faneuil Hall había sido cancelado, mientras que al menos 40 que habían iniciado el proceso ahora enfrentan mayor incertidumbre y retraso. Esta decisión y el proceso es tan burdo como cruel y arbitrario. La gente está descorazonada, devastada y con razón indignada”, agregó Sweet.

El criterio de Uscis sobre los migrantes de los países que integran la lista del “travel ban”

El pasado 2 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió un memorándum en el que estableció nuevas directrices para aumentar el escrutinio de seguridad de las solicitudes de inmigración.

La Administración Trump anunció nuevas restricciones migratorias luego de conocerse que el sospechoso del ataque en Washington es migrante Freepik

La medida se aplica a todos los procesos de beneficios presentados por extranjeros originarios de 19 países considerados como de “alto riesgo” .

presentados por extranjeros originarios de . Las solicitudes de ajuste de estatus (Formulario I-485) son uno de los trámites afectados por las recientes medidas migratorias.

En la disposición explican que el Uscis realizará una “revisión y evaluación individualizada" de cada caso y llevará a cabo una “comprobación exhaustiva de todas las políticas considerables“.

¿Cuánto durará la pausa en los trámites migratorios en EE.UU.?

El Uscis señala en la nueva guía que dentro de los 90 días (tres meses) de la emisión del memorando, los agentes priorizarán en los procesos de solicitud la revisión, entrevista, nueva entrevista y remisión a otras agencias de aplicación de la ley, según corresponda.

Asimismo, advierte que ha considerado que esta directiva podría resultar en demoras en la adjudicación de algunas solicitudes pendientes y ha sopesado esta consecuencia frente a la urgente necesidad de que se garantice que los solicitantes sean investigados y evaluados al máximo nivel posible.

El proceso para recibir la green card, para los ciudadanos de los 19 países de "alto riesgo" podría tomar varios meses Freepik

La lista de los 19 países afectados por las restricciones en trámites migratorios

De acuerdo con lo el memorándum del Uscis, la medida está enfocada en los migrantes provenientes de 19 países sujetos a la Proclamación Presidencial del 4 de junio de 2025, que son: