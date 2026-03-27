Desde el retiro, la “confesión” de Greg Bovino, exjefe de la CBP sobre las redadas “antimigrantes”: “Queríamos dominar la frontera”

A punto de retirarse oficialmente de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés), fuerza dependiente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Gregory Bovino reivindica su trabajo a cargo de los operativos migratorios que le ordenó el gobierno de Donald Trump. En una entrevista, aseguró que buscó dominar la frontera y dijo que su único arrepentimiento fue no haber capturado a más extranjeros.

Gregory Bovino dijo que su objetivo en la Patrulla Fronteriza era la “dominación total de la frontera”

El exjefe de la entidad, que tomó ese título y visibilidad a partir de los operativos migratorios enfocados en ciudades demócratas, brindó una entrevista a The New York Times sobre su experiencia.

Como jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino fue la cara visible de los operativos migratorios en ciudades estadounidenses KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Bovino aseguró que su enfoque era mucho más agresivo de lo que marcaban las guías tradicionales del control sobre la entrada de migrantes.

“Queríamos el dominio total de la frontera”, resumió el agente. En ese sentido, dejó en claro que hay diferencias con la noción histórica de las autoridades estadounidenses. “Cuando usas términos como ese, tal vez asustas a algunas personas de mente débil”.

“Dominación. Quiero dominar esa frontera. No voy a ‘controlarla’. Vamos a dominar ese maldito lugar hasta el cansancio”, manifestó.

Aunque pueda parecer una cuestión semántica, esa diferencia en el término utilizado se alinea con las acciones que tomó al frente de la Patrulla Fronteriza.

Bovino dijo en la entrevista que había planteado la idea de deportar a 100 millones de personas, una cifra casi diez veces más alta que la cantidad de migrantes irregulares que se estima en el país norteamericano.

Greg Bovino aseguró que su objetivo al frente de la Patrulla Fronteriza era la dominación total de la frontera Jen Golbeck - FR172329 AP

El referente de la fuerza policial pensaba que su “plan maestro” podía neutralizar la resistencia de los manifestantes y liberar el camino para avanzar con más deportaciones.

El deseo frustrado de Bovino en la Patrulla Fronteriza

En la entrevista con el medio citado, Bovino habló sobre sus tácticas y el uso de vacíos legales para aumentar las cifras de encuentros y detenciones de migrantes. Con respecto a esas acciones, afirmó que solo se arrepiente de una cosa: no haber detenido a más personas.

“Ojalá hubiera atrapado incluso a más extranjeros indocumentados. Fuimos tan duros como pudimos, pero siempre hay una solución creativa e innovadora para atrapar aún más", resumió.

La última imagen de Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, que lo ubica en Illinois

Por último, contó que un comandante de la Guardia Nacional le comentó que algunas de sus tácticas podrían derivar en la muerte de personas. Bovino dijo estar al tanto de que era una consecuencia posible y asumió ese riesgo para mantener el enfoque migratorio.

La caída de Bovino tras las muertes en Minnesota y su retiro de la Patrulla Fronteriza

La entrevista del agente ocurre días antes de que se haga oficial su retiro. Tras ser la cara visible de la entidad policial durante 2025, las muertes de Renee Good y Alex Pretti durante los operativos en Minneapolis en enero pasado golpearon la imagen del gobierno de Trump.

Ante esas repercusiones, regresó a su puesto anterior como jefe de patrulla del sector El Centro, en California. Poco después de la salida de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, se conoció que Bovino se retiraría a fines de marzo.