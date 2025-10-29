El caso del inmigrante que pasó 43 años en prisión injustamente y que ahora lucha contra el ICE para quedarse en EE.UU.

Por cuatro décadas, Subramanyam “Subu” Vedam cumplió una condena en una prisión de Pensilvania por el asesinato de otro hombre de su localidad. En agosto de este año, anuló la sentencia por violaciones en el proceso. Sin embargo, un día después de su liberación, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

El caso de Subramanyam Vedam

En 1980, Vedam fue acusado a los 19 años de asesinar a Thomas Kinser en el estado de Pensilvania. Los investigadores nunca encontraron el arma homicida. No obstante, el jurado lo declaró culpable luego que este comprara una pistola calibre 25 con una vaina igual a la hallada en el cuerpo.

Vedam fue detenido cuando tenía 19 años por el asesinado de un adolescente en Pensilvania Saraswathi Vedam

El oriundo de la India fue condenado a cadena perpetua y estuvo por más de cuarenta años en una prisión del estado. Allí, recibió más de 51 reconocimientos y elogios por su trabajo en alfabetización en prisión, recaudación de fondos organizada por los propios reclusos para la rehabilitación de jóvenes delincuentes y en sus empleos en la cárcel.

En 2022, se descubrió que La Fiscalía del Distrito de Centre ocultó documentos que demostraban su inocencia. Entre las pruebas se encontraban:

Un informe del FBI que establecía que la víctima no murió por balas vinculadas al arma que supuestamente el acusado utilizó para cometer el crimen.

que supuestamente el acusado utilizó para cometer el crimen. Un estudio que reveló que en el asesinato, se utilizó un arma diferente a la que los fiscales vincularon con Subu.

Un testigo clave mintió en el estrado.

Tras conocerse estos nuevos datos, el fiscal de distrito anunció en octubre de este año que retiraba los cargos y no solicitaría un nuevo juicio, según informó la Free Subu, el sitio web de apoyo al inmigrante.

Su detención por parte del ICE y el pedido de la comunidad

El día después de quedar en libertad, agentes del ICE lo arrestaron y lo trasladaron al Centro de Procesamiento de la agencia en el condado de Clearfield. De acuerdo con un portavoz, cuenta con una orden de expulsión definitiva por ser un “delincuente habitual” y “traficante de sustancias controladas”.

La agencia sostiene que Vedam cuenta con una orden de deportación inmediata firmada por un juez de inmigración Archivo

“De conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las personas que han agotado todas las vías de alivio migratorio y poseen órdenes de expulsión permanentes son prioritarias para su aplicación”, sostuvo el portavoz de la agencia en diálogo con StateCollege.com.

Vedam permanecerá bajo custodia del ICE mientras la agencia gestiona su deportación. Entretanto, sus familiares y abogados solicitaron un amparo ante el tribunal de inmigración. “El asunto de inmigración es un vestigio de la condena original por asesinato de Subu, que ahora ha sido anulada”, dijo Saraswathi Vedam, la hermana del acusado.

De acuerdo al registro migratorio, el ciudadano de la India llegó a Estados Unidos en 1962, cuando tenía apenas nueve meses, como residente legal permanente. Vivió allí toda su vida y no tiene lazos familiares cercanos fuera del país norteamericano.