Adiós al parole en EE.UU.: cuenta regresiva para el fin de la protección a inmigrantes de siete países latinos

El fin del parole humanitario en Estados Unidos ya tiene una fecha clave: el 14 de enero de 2026, plazo que deberán tener en cuenta los migrantes de siete países de América Latina. La finalización del programa de reunificación familiar afectará el estatus legal, el permiso de trabajo y las opciones para permanecer en el país norteamericano de miles de extranjeros.

Fin del parole: fecha clave y a quiénes alcanza la medida

A través de un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el cierre definitivo de los programas FRP a extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, además de sus familiares inmediatos, desde el 14 de enero del 2026.

Migrantes de siete naciones perderán su posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos el 14 de enero de 2026 Moises Castillo - AP

Según el aviso oficial publicado en el Federal Register, quienes hayan ingresado a Estados Unidos bajo los programas FRP y tengan un parole vigente al 14 de enero de 2026 verán finalizada esa protección en esa misma fecha, salvo excepciones puntuales.

El DHS aclaró que el beneficio solo se mantendrá para quienes hayan presentado el Formulario I-485 (solicitud de residencia permanente o ajuste de estatus) antes del 15 de diciembre de 2025 y cuyo trámite continúe pendiente al llegar enero de 2026.

En esos casos, el parole seguirá vigente hasta que expire el período otorgado o hasta que exista una decisión final sobre la solicitud, lo que ocurra primero. Si el I-485 es rechazado, la protección se termina de inmediato y la persona deberá salir de EE.UU.

Por qué el gobierno de Trump elimina el parole FRP

El gobierno estadounidense de Donald Trump justificó la decisión en la necesidad de poner fin a lo que calificó como un “uso indebido” del parole humanitario.

El gobierno de Donald Trump dijo que el Parole humanitario se usó indebidamente en EE.UU. Alex Brandon - AP

En el comunicado, el DHS sostuvo que este mecanismo “nunca fue pensado para aplicarse de manera categórica”, sino para evaluaciones individuales, tal como lo dispuso el Congreso.

La administración remarcó que los programas FRP presentaban fallas de seguridad y controles insuficientes, lo que abría la puerta a fraudes y a posibles riesgos para la nación y la vida pública. “El deseo de reunificar familias no puede estar por encima de la responsabilidad del gobierno de prevenir abusos”, señaló la administración Trump.

Qué pasa con el trabajo y la salida de EE.UU. tras el fin del parole

La terminación del beneficio no solo afecta la permanencia legal de los migrantes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras en Estados Unidos. El DHS informó que, al finalizar el período de parole, también se revocará automáticamente la autorización de empleo otorgada bajo ese estatus.

Quienes pierdan el parole, perderán junto a él de forma automática sus persmisos de trabajo Freepik/Uscis - Freepik/Uscis

Cada persona alcanzada recibirá una notificación individual con la información pertinente del fin del parole como de la cancelación del permiso de trabajo.

Quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en Estados Unidos deberán abandonar el país antes de la fecha de finalización de su parole. Para ello, el gobierno indicó que se debe utilizar la aplicación CBP Home para reportar la intención de salida.

Las autoridades añadieron por último que existen incentivos disponibles para quienes califiquen, como asistencia financiera y para documentos de viaje, un bono de salida y el perdón de multas civiles.