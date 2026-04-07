El plan del jefe del DHS para migrantes: los anima a abandonar EE.UU., y que luego regresen a vivir el “sueño americano”

A través de redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) instó a los migrantes indocumentados a que abandonen voluntariamente el país norteamericano. En esa misma línea, Markwayne Mullin, el nuevo funcionario a cargo de la entidad, dio unas declaraciones en las que dijo que aceptan a los extranjeros que ingresen de manera legal.

El mensaje del DHS a indocumentados: abandonen EE.UU. para luego volver legalmente

A pesar de que recientemente se hizo oficial la llegada de Mullin luego de la salida de Kristi Noem del puesto de secretaria de Seguridad Nacional, la línea discursiva del gobierno de Donald Trump se mantiene similar.

El DHS recomendó a los migrantes autodeportarse y dijo que luego pueden volver a EE.UU. mediante las vías legales para vivir el "sueño americano" Carolyn Kaster - AP

En ese sentido, las autoridades recientemente insistieron en que los migrantes se autodeporten mediante el uso de la app CBP Home. La plataforma permite a los extranjeros abandonar EE.UU. voluntariamente y recibir una compensación económica a cambio.

Justamente esa fue la recomendación que dio el DHS a los extranjeros a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de X. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, se alentó a que los extranjeros vuelvan posteriormente mediante las vías legales.

“El DHS, bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Mullin, hará cumplir implacablemente las leyes de inmigración de nuestra nación", advirtió la entidad.

DHS, under the leadership of @POTUS Trump and @SecMullinDHS, will relentlessly enforce our nation’s immigration laws.



We encourage all illegal aliens to take control of their departure by using the CBP Home app so they can come back the right legal way to live the American… pic.twitter.com/Y4ouUB6Qhj — Homeland Security (@DHSgov) April 6, 2026

A continuación, llegó el mensaje para los inmigrantes con estatus irregular: “Animamos a todos los inmigrantes indocumentados a que tomen el control de su salida utilizando la aplicación CBP Home, para que puedan regresar de manera legal y vivir el sueño americano".

El mensaje de Mullin y el DHS sobre la autodeportación y el regreso legal de migrantes

La mencionada publicación de la entidad estadounidense en redes sociales contiene también el fragmento de unas declaraciones de Mullin a Fox News. Allí, el secretario de Seguridad Nacional expresó el mensaje que luego fue replicado en la plataforma.

“Si estás en este país de forma ilegal, tienes el deber de autodeportarte y tenemos un mecanismo para eso. De hecho, te daremos dinero y pagaremos tus vuelos para que te autodeportes“, comenzó el funcionario.

Además, dijo que quienes lo hagan tendrán la posibilidad de “entrar a través de este sistema legalmente” en el futuro. En ese sentido, destacó que EE.UU. realiza ceremonias de ciudadanía todos los días, por lo que constantemente se acepta a extranjeros como parte de la sociedad estadounidense.

En sus primeros días a cargo del DHS, Markwayne Mullin instó a migrantes a autodeportarse mediante CBP Home y luego regresar a EE.UU. legalmente CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Ve a través del sistema de la manera correcta y te ayudaremos. Pero si lo haces ilegalmente, tengo el deber de hacer cumplir esas leyes y si te atrapamos, entonces te vamos a deportar", cerró Mullin.

Por qué EE.UU. fomenta el uso de CBP Home: la diferencia de costos en las deportaciones

Para 2026, el gobierno de Trump aumentó el monto del incentivo económico de US$1000 a US$2600. A esa cifra se le suma la cobertura de los costos del vuelo y otros posibles transportes.

En ese sentido, la comparación es que en total la autodeportación mediante CBP Home le cuesta al gobierno estadounidense unos US$5100 por persona. En contraste, el gasto promedio de la expulsión forzada de un migrante supera los US$18.000.