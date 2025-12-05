Golpe a los migrantes con el EAD: reducen la vigencia del permiso de trabajo en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una nueva medida que endurece los procedimientos para migrantes. La determinación resultará un golpe para muchos extranjeros que laboran en el país y que verán una reducción en la vigencia de su permiso de trabajo.

Uscis reduce la vigencia del permiso de trabajo

La agencia dio a conocer este jueves 4 de diciembre, en un comunicado, que actualizó su Manual de Políticas para reducir el período máximo de validez del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para ciertas categorías de extranjeros.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

Con la implementación de la nueva norma, la Administración Trump busca prevenir el fraude y detectar a extranjeros con posibles intenciones perjudiciales para que se pueda procesar su deportación de Estados Unidos. Además, la reducción de la vigencia resultará en una verificación más frecuente.

El director del Uscis, Joseph Edlow, explicó: “Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”.

Añadió que tras el ataque a miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., por parte de un extranjero admitido en el país por la administración anterior, “queda aún más claro que el Uscis debe realizar una verificación de antecedentes frecuente de los extranjeros”.

Cuáles son los inmigrantes afectados por la reducción de vigencia de los EAD

Este cambio afecta a los extranjeros con solicitudes de autorización de empleo pendientes o presentadas a partir de este viernes 5 de diciembre de 2025 y basadas en cualquiera de estas categorías:

Extranjeros admitidos como refugiados .

. Extranjeros a los que se les concede asilo .

. Extranjeros a quienes se les concedió una suspensión de deportación o expulsión.

o expulsión. Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o de suspensión de expulsión .

. Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA , por sus siglas en inglés) capítulo 245.

, por sus siglas en inglés) capítulo 245. Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o alivio bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano.

Para estos migrantes, el período máximo de validez de sus permisos de trabajo, iniciales y de renovación, se cambiará de cinco años a 18 meses.

La nueva medida sobre los permisos de trabajo aplicaría mayores verificaciones a los extranjeros que laboran con un EAD Freepik - Freepik

El cambio en la vigencia de los permisos de trabajo por la One Big Beautiful Bill

La dependencia federal recordó que, como lo exige la Ley HR-1 (One Big Beautiful Bill), la vigencia de los EAD iniciales y de renovación será de un año o la fecha de finalización del período de parole autorizado o la duración del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo que sea más corto, para estos migrantes:

Extranjeros en libertad condicional como refugiados.

Extranjeros a los que se les otorga TPS.

Extranjeros con parole.

Extranjeros con una solicitud de TPS pendiente.

Libertad condicional para cónyuge extranjero de empresario.

El 22 de julio de 2025, el organismo publicó un aviso en el Registro Federal y anunció la implementación de la HR 1. Estos requisitos del período de validez se aplican a cualquier Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, pendiente o presentado a partir de la fecha indicada.

Algunos extranjeros que están en Estados Unidos pueden utilizar el Formulario I-765 para solicitar un documento que los autoriza a trabajar Archivo

Extensión automática del EAD: la actualización que puso fin a la prórroga

La medida anunciada este jueves se suma a una regla final que pone fin a la extensión automática del EAD y fue anunciada en octubre de este año. La norma aplica para los extranjeros que presentan solicitudes de renovación en ciertas categorías en o después del 30 de octubre de 2025.

Anteriormente, al presentar la solicitud para renovar, el migrante podía ser elegible para una extensión automática hasta 540 días desde la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, mientras el proceso estaba pendiente.