El consejo de Kristi Noem que generó polémica sobre lo que hay que hacer al encontrarse con un agente del ICE

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, volvió a manifestar su respaldo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su nuevo mensaje tiene lugar luego de un operativo en Minneapolis que derivó en la muerte de Renee Nicole Good, en un caso que sigue bajo investigación.

El mensaje de Kristi Noem sobre cómo se debe reaccionar ante el ICE

En el mensaje publicado en su cuenta de X, Noem solicitó “ rezar por la protección de las fuerzas del orden ” y, al encontrarse con ellas, “ofrecer palabras de aliento”.

” y, al encontrarse con ellas, “ofrecer palabras de aliento”. El mensaje estuvo acompañado por un video en el que se observa un intercambio entre un civil y un efectivo del ICE, difundido originalmente por Fox News.

Please pray for the protection of law enforcement and, if you see them, offer words of encouragement. pic.twitter.com/HeqDX8pKMP — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 12, 2026

El material muestra el momento en que un hombre se acerca a un oficial identificado como agente en Minneapolis para agradecerle por su labor y decirle que reza por todos los miembros del ICE. El hombre reconoce que “no es fácil” el trabajo de las fuerzas migratorias. Posteriormente, comienza a orar en voz alta mientras toca al oficial y pide a Dios que lo bendiga.

Las reacciones divididas al mensaje difundido por Noem

La publicación generó respuestas contrapuestas entre los usuarios de X, con mensajes de respaldo y fuertes críticas al accionar del ICE y al rol de la funcionaria.

Algunos expresaron apoyo a los agentes y fuerzas del orden. Otros, en cambio, cuestionaron el accionar del organismo.

Algunos comentarios exigieron la renuncia de la funcionaria Kristi Noem

Entre los mensajes aparecieron algunos de rechazo desde una perspectiva religiosa. Un usuario sostuvo que quienes “realmente están en Cristo” rezan por la paz “en toda la Tierra y no solo por un sector político”, y criticó lo que definió como una postura “autocomplaciente”.

En una línea totalmente distinta, otro comentario pidió a la funcionaria que habilite al ICE a utilizar herramientas militares. Junto a esa postura, algunos se limitaron a enviar emojis de oración o a señalar que “es necesario mostrar apoyo” cuando se encuentran con oficiales del organismo.

En contraste, otros seguidores denunciaron un aumento en la cantidad de efectivos y afirmaron que no cuentan con la formación adecuada, al tiempo que atribuyeron al accionar del ICE prácticas “agresivas e inhumanas” que, según expresaron, derivaron en víctimas inocentes.

La defensa de Kristi Noem al operativo del ICE en Minneapolis

Durante una entrevista en vivo en CNN el domingo 11 de enero, Noem protagonizó un intercambio tenso con el periodista Jake Tapper en torno a la actuación del ICE en Minneapolis y el uso de fuerza letal en el operativo que terminó con la muerte de Good, de 37 años.

La funcionaria sostuvo que los efectivos participaban de un operativo de control migratorio y que, luego de que el vehículo de Good quedara atascado por las condiciones climáticas, intentaron brindarle asistencia.

Según su relato, la mujer bloqueó el tránsito, gritó a los oficiales, impidió una investigación federal y posteriormente intentó embestirlos con su vehículo. La secretaria afirmó que fue esto lo que motivó la respuesta armada del agente.

Noem afirmó que el accionar respondió a una amenaza directa contra los agentes Captura CBS

Ante las objeciones del periodista, quien señaló que la descripción oficial no coincidía plenamente con lo observado en las imágenes del video difundido, Noem defendió la calificación de la víctima como “terrorista doméstica” y sostuvo que esa definición “encaja completamente” con ella. La funcionaria afirmó que el agente Jonathan Ross actuó para defender su vida y la de sus colegas.

En el tramo final, Noem enfatizó que en los últimos meses se registraron más de 100 incidentes en los que vehículos fueron utilizados contra fuerzas de seguridad, y remarcó que los operativos del ICE se desarrollan bajo la premisa de que existe una amenaza real. Por ahora, el caso sigue bajo investigación.