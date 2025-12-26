Guía sobre cómo reportar ahorros a la CBP al pasar por la frontera y cómo evitar castigos

Los viajeros que ingresen o salgan de Estados Unidos deben informar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del dinero en efectivo que porten si supera un monto establecido, incluso si es parte de algún “ahorro”. La agencia federal detalló el proceso para la declaración en las aduanas.

Quiénes deben declarar el dinero en efectivo ante la CBP en la frontera de EE.UU.

La CBP advirtió que la ley federal exige que se informen montos superiores a 10.000 dólares para quienes entren o salgan del territorio norteamericano.

Si se lleva dinero en efectivo, así como otros instrumentos monetarios por un valor superior, deben reportarse ante el Departamento del Tesoro.

La CBP controla los puntos fronterizos de EE.UU., tanto terrestres como aéreos y marítimos Archivo

Los casos en los que los viajeros deben presentar la declaración, según un comunicado de la agencia federal, son:

En los viajes por negocios.

En el envío de dinero al extranjero.

En la devolución de ahorros a casa.

La CBP enfatizó que cualquier persona que “traiga, envíe o reciba dinero en efectivo” o instrumentos monetarios por un total superior a US$10.000 a la vez a EE.UU., debe reportarlo. Esto incluye a:

Transportistas, ya sea en envíos por cuenta propia o de empresas.

Familias o grupos, para los que el umbral de US$10.000 se aplica al monto total del colectivo, no de forma individual.

A su vez, la agencia federal aclaró que los “instrumentos monetarios” incluyen monedas y divisas estadounidenses o extranjeras, cheques de viajero, pagarés y giros postales.

Cuando se trata de grupos de pasajeros, el valor se aplica de forma total, no individual Archivo

Cómo declarar dinero en la frontera de EE.UU. ante la CBP

Los viajeros pueden presentar una declaración electrónica bajo el formulario 105 de FinCEN, disponible en el sitio web del organismo. También pueden imprimir el documento, completarlo y presentarlo previo al viaje ante la CBP.

El informe de transporte internacional de divisas o instrumentos monetarios conlleva el aporte de los siguientes datos:

La información personal del pasajero.

El origen y el destino del viaje.

Los instrumentos monetarios.

La firma.

También está disponible el Control de Pasaporte Móvil (MPC, por sus siglas en inglés) para presentar la declaración de forma electrónica al ingresar a EE.UU.

A partir de US$10.000, los viajeros deben realizar una declaración ante la CBP Archivo

Cuáles son las sanciones si no se declara dinero en efectivo en la frontera con la CBP

La agencia federal advirtió las consecuencias de intentar ingresar dinero no declarado superior a las cantidades estipuladas en la normativa federal.

En ese sentido, la CBP destacó que los viajeros corren el riesgo de perder su vuelo si se identifican estas anomalías durante una inspección de los agentes que resulta en incautación.

Además, los agentes federales enfatizaron las posibilidades de enfrentar un proceso penal por contrabando de divisas a granel y ser investigados por el desconocimiento del origen del dinero, además de la aplicación de posibles multas o incluso condenas a prisión.

Durante el año fiscal 2024, la CBP incautó un promedio de US$152.418 diarios en moneda no declarada en las fronteras estadounidenses.

“Les recomendamos que ahorren tiempo e inconvenientes, y eviten posibles retrasos en sus planes de viaje, cumpliendo estrictamente con las leyes de reporte de divisas de nuestro país", expresó la autoridad.