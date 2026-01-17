“ICE Watchers”: quiénes son y por qué buscan exponer a los agentes migratorios

A partir del caso de Minneapolis y un resurgimiento de la resistencia contra los agentes migratorios, volvieron a tomar fuerza las actividades de los denominados “ICE Watchers”. La agrupación de voluntarios se dedica a documentar lo que ocurre con oficiales y, dentro de la ley, seguir de cerca sus acciones.

Los ICE Watchers siguen de cerca a los oficiales migratorios

Formalmente, los ICE Watchers no tienen una estructura centralizada, sino que hasta ahora se trata de un término para definir a redes de voluntarios que hacen estas tareas en distintas ciudades.

Los "ICE Watchers" registran el paradero de los agentes y los graban con la intención de evitar excesos ICE

De acuerdo con un análisis que realizó The Washington Post, se trata de redes de vigilancia compuestas por activistas y voluntarios. Estas tienen presencia tanto de defensores de derechos de migrantes con experiencia como de personas que nunca había participado en una de estas iniciativas, pero quiere colaborar.

El objetivo es seguir de cerca las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Buscan reportar tanto su presencia como arrestos y excesos.

A pesar de que no cuentan con una organización formal, según la ubicación están coordinados por agrupaciones reconocidas para los migrantes. De acuerdo con la información sobre su funcionamiento, se destacan algunas claves:

Los ICE Watchers rastrean el paradero de agentes y comunican la información mediante aplicaciones cifradas de mensajes como Signal.

de agentes y de mensajes como Signal. Se manejan internamente con seudónimos y códigos para evitar exponerse.

para evitar exponerse. Esta organización se ampara en el derecho de la Primera Enmienda , que permite observar y grabar la actividad policial en áreas públicas.

, que permite observar y grabar la actividad policial en áreas públicas. Cada voluntario recibe horas de entrenamiento para saber cómo realizar su tarea sin romper la ley.

sin romper la ley. La capacitación incluye la instrucción sobre acciones como mantener una distancia segura, cumplir con las órdenes de los agentes de retroceder y no dejar de grabar.

Los voluntarios reciben capacitaciones sobre la ley y graban las acciones de los agentes del ICE STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Advierten que el DHS puede tomar represalias contra los ICE Watchers

De acuerdo con The Washington Post, en el pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) manifestó que grabar y publicar imágenes de agentes los pone en peligro y que puede haber consecuencias legales.

El medio citó casos en Charlotte y Chicago, donde activistas fueron arrestados por “impedir operaciones” tras seguir vehículos. Incluso, oficiales apuntaron con armas a voluntarios que los grababan y querían identificar sus patrullas.

El DHS advirtió a los ICE Watchers que pueden sufrir consecuencias legales por grabar a los agentes migratorios Carolyn Kaster - AP

El caso de una vigilante que fue rodeada por agentes del ICE

El hecho ocurrió en Minneapolis a comienzos de diciembre, un mes antes de la muerte de Renee Good, tras recibir disparos de un oficial del ICE. En aquel entonces, Lucia Webb realizaba su segundo día de tareas de vigilancia a agentes.

Luego de seguir a una patrulla durante un trayecto, llegó hasta un estacionamiento, cuando cuatro vehículos de la agencia federal la rodearon, según contó a MPR News. Enmascarados, los agentes le dijeron que no podía “acecharlos” por toda la ciudad.

Ya que sabía sus derechos, Webb les dijo que no rompió la ley y que estaba habilitada a seguirlos a una distancia razonable. Luego de insultarla repetidamente, los oficiales del ICE se subieron nuevamente a sus vehículos y abandonaron el lugar.