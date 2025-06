La dura reflexión de Shakira sobre la vida de los inmigrantes en EE.UU. ante la persecución del ICE: “Doloroso de ver”

Shakira alzó su voz para referirse al drama que atraviesan millones de inmigrantes en Estados Unidos. Durante una entrevista concedida en medio de su tour “Las mujeres ya no lloran”, la cantante colombiana se mostró conmovida por el “miedo constante” a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y las deportaciones que sufren a los extranjeros que, como ella, emigraron al país norteamericano en busca de un futuro mejor. “Es doloroso”, afirmó.

Shakira y su reflexión sobre cómo viven los migrantes en EE.UU.: “miedo constante”

Durante un reportaje que le brindó días atrás a la BBC en Miami, en medio del recital que brindó en el Hard Rock, Shakira no eludió la pregunta que le hizo el periodista Mark Savage sobre cómo es ser inmigrante hoy en los Estados Unidos de Donald Trump. Lejos de eludir la respuesta, la cantante hizo una fuerte declaración. “Significa vivir con miedo constante”, aseguró la estrella, quien agregó: “es doloroso verlo”.

Shakira volvió a alzar su vos para expresar su descontento con las políticas migratorias de Trump Instagram: @shakira

Por este motivo, la barranquillera llamó a la comunidad migrante a unir fuerzas. “Ahora, más que nunca, tenemos que permanecer unidos. Ahora, más que nunca, tenemos que alzar la voz", afirmó.

Y remarcó que es momento de “dejar muy claro que un país puede cambiar sus políticas migratorias”, pero que “el trato a todas las personas siempre debe ser humano”.

Shakira también recordó su propio arribo a EE.UU. Llegó desde su tierra natal, Colombia, con la intención de lanzar su carrera mercado musical angloparlante, aunque todavía no sabía inglés. “Tenía solo 19 años cuando me mudé a Estados Unidos, como muchos otros inmigrantes colombianos que llegan a este país en busca de un futuro mejor”, relató la artista.

El compromiso de Shakira con la realidad de los migrantes

No es la primera vez que la colombiana se expresa sobre las dificultades que atraviesan los extranjeros en Estados Unidos por el endurecimiento de las políticas migratorias, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero.

En febrero pasado, durante la entrega de los premios Grammy, Shakira, que ganó en la categoría Mejor álbum de pop latino, subió al escenario con un mensaje contundente: “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en EE.UU. Son queridos, valen la pena y siempre lucharé con ustedes”.

También le dedicó el premio “a todas las mujeres que luchan todos los días para proveer comida a sus familias. Ustedes son las verdaderas she-wolf“, dijo. “Yo también he sido una inmigrante que llegó a EE.UU. con un sueño. Los latinos somos una fuerza imparable. No me cansaré de luchar con ellos y por ellos”, mencionó en otro pasaje de su discurso.

La cantante colombiana mostró su preocupación por la comunidad latina en la actualidad Archivo

Miedo, un denominador común entre los migrantes desde la asunción de Trump

Desde que Donald Trump volvió al poder, en enero, la vida de los migrantes en Estados Unidos experimentó un giro dramático. El mandatario llegó al poder con la promesa de aplicar mano dura con los indocumentados y lanzó una ofensiva para detener y deportar a todas aquellas personas con estatus migratorio irregular.

En las últimas semanas, las redadas llevadas a cabo por el ICE se intensificaron en todo el país norteamericano. Y con ello, el miedo en los migrantes a ser deportados.

California fue epicentro de las protestas contra el ICE Damian Dovarganes - AP

Los operativos migratorios y detenciones masivas, en Los Ángeles, pero también en zonas rurales, generaron una ola de protestas que derivó en un duro enfrentamiento entre el primer mandatario con el gobernador del estado Gavin Newsom, cuando el presidente desplegó la Guardia Nacional para contener las manifestaciones en el estado.