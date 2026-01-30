La propuesta de un congresista en Florida que podría afectar los vuelos y las remesas entre EE.UU. y Cuba

La ofensiva política contra el régimen cubano volvió a escalar en Florida con una propuesta que, en caso de avanzar, podría tener consecuencias directas en la conectividad aérea y en el envío de dinero entre Estados Unidos y la isla caribeña. En el centro de la iniciativa está el congresista republicano Carlos Giménez, quien en las últimas horas redobló su presión para cortar lo que define como los “canales financieros” que sostienen al gobierno “comunista” de La Habana.

Carlos Giménez propone cortar viajes y remesas entre EE.UU. y Cuba

El planteo de Giménez no surge de manera aislada. Durante una conferencia de prensa realizada en Miami, el legislador —acompañado por el también congresista Mario Díaz-Balart, funcionarios locales y referentes del exilio cubano— reclamó el fin inmediato de tres pilares que, según su visión, permiten la supervivencia del régimen castrista: los envíos de petróleo, los viajes y las remesas.

La propuesta de Giménez apunta directamente a restringir los vuelos comerciales entre Estados Unidos y la isla, bajo la premisa de que el turismo y los viajes representan una vía de financiamiento para el Estado cubano gimenez.house.gov/

El congresista sostuvo que estas vías no solo generan ingresos para el Estado cubano, sino que además fortalecen a una dictadura que, a su entender, reprime a su población y actúa como un actor desestabilizador en el hemisferio occidental. La eliminación de los viajes y de las remesas, advirtió, tendría un impacto directo en los vuelos entre ambos países y en el flujo de dinero enviado desde Estados Unidos hacia la isla caribeña.

En ese contexto, Giménez fue categórico al definir el rol del gobierno estadounidense: “La tarea del gobierno es proteger a sus ciudadanos. No hay una agenda de America First más clara que asegurarse de que el cáncer de los regímenes tiránicos sea eliminado de nuestro hemisferio”, afirmó, según el comunicado difundido por su oficina el 29 de enero.

Trump firma una orden ejecutiva contra Cuba y respalda la ofensiva desde Florida

El reclamo del legislador de Florida se vio reforzado el mismo día por la firma de la orden ejecutiva titulada “Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba”. En ese documento, el presidente Trump declaró que las acciones del gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

El 29 de enero de 2026, el presidente Trump firmó el decreto "Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba", en donde declaró al régimen cubano como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional AFP/AP

La orden ejecutiva detalla una extensa lista de acusaciones contra La Habana, entre ellas su alineamiento con países considerados hostiles por Washington, como Rusia, China e Irán, y su presunto apoyo a organizaciones como Hamas y Hezbollah. Además, señala que el país caribeño alberga instalaciones de inteligencia extranjera que buscan obtener información sensible de Estados Unidos.

Uno de los puntos centrales del decreto presidencial es la creación de un sistema de aranceles destinado a castigar a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, de manera directa o indirecta. A partir de la entrada en vigor de la orden, el 30 de enero de 2026, Estados Unidos podrá imponer derechos aduaneros adicionales a productos provenientes de esos países.

La orden ejecutiva establece un mecanismo gradual y coordinado entre distintas agencias federales para identificar a los países que abastecen de petróleo al régimen y definir las sanciones correspondientes.

El Departamento de Comercio deberá determinar qué países venden o proveen petróleo a Cuba.

El Departamento de Estado, junto con otras agencias, evaluará si corresponde aplicar aranceles y en qué magnitud.

El presidente se reserva la facultad de modificar las sanciones según la evolución de la situación o eventuales represalias.

La nueva orden ejecutiva establece sanciones para los países que suministren petróleo a Cuba Allison Robbert - FR172296 AP

Qué impacto tendrían las restricciones a vuelos y remesas entre EE.UU. y Cuba

Si bien la orden ejecutiva se centra en el petróleo y los aranceles, Giménez dejó en claro que su objetivo político va más allá. En un segundo comunicado, el congresista volvió a exigir el fin de los viajes y las remesas, a las que calificó como recursos que “financian la represión y el sufrimiento en Cuba”.

La eliminación o restricción de estos mecanismos podría afectar directamente a las aerolíneas que operan vuelos entre Estados Unidos y la isla caribeña, así como a las familias que dependen del envío de dinero desde el exterior. Para el legislador, sin embargo, cada dólar enviado a La Habana contribuye a prolongar la vida de un “Estado comunista fallido”.