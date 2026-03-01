Le ganó al ICE: el recurso clave que liberó a un joven cubano con I-220A que había sido detenido en Florida

Después de casi tres meses bajo custodia migratoria, un joven cubano logró recuperar la libertad tras una detención que su defensa calificó de “ilegal y arbitraria”. Su caso, que comenzó con una cita rutinaria en una oficina de inmigración en el sur de Florida y derivó en traslados por varios centros de detención, terminó con una decisión judicial que podría marcar un precedente para otros en situación similar.

La detención inesperada que sufrió un cubano tras una cita migratoria

, de 25 años, fue luego de acudir a . Lo que parecía un procedimiento administrativo habitual se transformó en una pesadilla cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo esposaron y se lo llevaron, según denunció su esposa.

El caso comenzó el 4 de diciembre de 2025 en Miami, cuando Escobar acudió a una oficina migratoria para un trámite ordinario; allí fue esposado por agentes del ICE pese a no tener antecedentes penales facebook.com/JavierDiazTV

El periodista de Univision, Javier Díaz, informó a través de redes sociales que el joven, portador de un formulario I-220A, “llevaba 80 días detenido por ICE” antes de ser finalmente liberado para reencontrarse con su familia. De acuerdo con lo difundido por el comunicador, la detención se produjo pese a que Escobar no contaba con antecedentes penales y se encontraba en cumplimiento de los requerimientos de su proceso migratorio.

Su esposa, Belixa De La Caridad Cubena Ramírez, relató a Telemundo 51 qué vivió desde el momento del arresto. Aseguró que los oficiales lo trataron “como si fuera un delincuente”, pese a que —según enfatizó— el joven no había cometido ningún delito. “A mi esposo se lo acaban de llevar detenido como si fuera un delincuente”, expresó en un video grabado frente a la corte de inmigración en Miami.

Traslados y denuncias por condiciones precarias

Durante los 80 días que permaneció bajo custodia, Escobar fue trasladado por distintos centros de detención, entre ellos instalaciones en Louisiana, Texas y Florida. Su esposa denunció que incluso estuvo en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, un complejo rodeado de pantanos que ha sido señalado por familiares de detenidos debido a sus condiciones.

“No lo dejan ni bañarse”, afirmó Belixa al referirse a la situación que, según le informaron, enfrentaba su esposo en ese lugar. La incertidumbre crecía a medida que pasaban las semanas y los traslados se acumulaban, lo que dificultaba el contacto regular con su familia y su equipo legal.

Durante su cautiverio, el joven fue trasladado a través de centros de detención en Louisiana, Texas y Florida facebook.com/JavierDiazTV

La pareja había llegado a Estados Unidos en 2022. Desde entonces, según contó ella misma, ambos se habían enfocado en trabajar y establecerse. Daniel se desempeñaba como estilista de mascotas, mientras que Belixa desarrollaba proyectos como creadora digital y emprendedora con su marca Eternal Jewelry.

“Lo único que hemos hecho desde el día uno es trabajar, hacer todo bien por este país para salir adelante”, sostuvo la joven, al subrayar que nunca imaginaron enfrentar una detención de este tipo.

El habeas corpus: la herramienta que cambió el caso contra el ICE

La clave de la liberación fue un recurso judicial poco frecuente en este tipo de procesos migratorios: un habeas corpus presentado ante una corte federal. Según relató la esposa de Escobar en un mensaje difundido por el periodista Javier Díaz, el equipo legal interpuso una demanda federal para impugnar la legalidad del arresto.

“Pusimos una demanda federal y en menos de 15 días ganamos el habeas corpus; la detención había sido ilegal y arbitraria y en menos de 10 días ganamos la fianza”, explicó Belixa. Además, detalló que, tras superar distintos obstáculos legales, su esposo fue liberado el sábado 21 de febrero, luego de 80 días bajo custodia.

La defensa legal de Escobar optó por una demanda federal mediante un habeas corpus, una herramienta jurídica utilizada para exigir que se justifique la legalidad de la privación de libertad de una persona ante un juez civil facebook.com/JavierDiazTV

El habeas corpus permitió a la defensa argumentar que no existía fundamento jurídico suficiente para mantenerlo detenido. El tribunal federal analizó el planteo y falló a favor del joven, al ordenar su liberación bajo fianza.

Aunque Daniel Alejandro Escobar Rodríguez recuperó la libertad, su proceso migratorio continúa. Como ocurre con otros miles de cubanos en circunstancias similares, todavía enfrenta un camino complejo para intentar regularizar su estatus en Estados Unidos.