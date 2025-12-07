Es cubano con green card y contó detalles de un intenso interrogatorio que la CBP le hizo al intentar entrar a EE.UU.

Un residente permanente de Estados Unidos de origen cubano aseguró que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lo sometió a un interrogatorio intenso al regresar de un viaje desde Costa Rica. El relato, divulgado por el periodista de Univisión Javier Díaz, describe controles adicionales para ciudadanos con green card, aunque todavía no hay precisiones oficiales sobre cambios formales.

El paso de los cubanos por los controles de la CBP

Díaz explicó en su cuenta de Facebook que el viajero le escribió tras llegar a un aeropuerto estadounidense y relató que dos agentes lo llevaron al “cuartico”, en referencia al espacio para interrogatorios.

Según el testimonio, los agentes revisaron si había viajado a Cuba y pidieron papeles migratorios antiguos CBP

Según su mensaje, le dijeron que tenían que verificar a cada cubano residente.

El periodista aclaró que conoce personalmente al hombre y aseguró que “no tiene motivos para mentir”, por lo que decidió compartir el caso.

El residente señaló que los agentes revisaron su pasaporte para comprobar si había viajado a Cuba. También dijo que le pidieron los documentos de entrada de su trámite migratorio.

Al no tenerlos, los oficiales le exigieron explicar “cómo fue cada detalle del proceso en el que lo detuvieron al cruzar el río en la frontera”.

El cubano sostuvo que el interrogatorio incluyó advertencias sobre eventuales revisiones de residencias.

A su vez, indicó que los oficiales le aconsejaron “no salir más del país” porque, según le dijeron, “van a revisar muchas residencias y suspender algunas a discreción de cada oficial”.

Desde la perspectiva del migrante, el trato fue “malo” y lo obligaron a responder una gran cantidad de preguntas.

Díaz señaló que había decidido publicar el testimonio para alertar a la comunidad.

El periodista cubano-americano finalizó su publicación con una advertencia: tener cuidado con los destinos que se eligen y con los motivos para salir de EE.UU.

El cubano aseguró que los oficiales le advirtieron sobre revisiones futuras de residencias CBP

¿Cuáles son los derechos de los residentes permanentes si quedan retenidos en un puerto de entrada?

El abogado Oleg Gherasimov, publicó una guía en la que explica el proceso que puede enfrentar un titular de la tarjeta verde al volver a Estados Unidos.

Gherasimov aclaró que las personas con estatus de residente permanente legal tienen derecho a regresar al país, pero recordó que siguen sujetas a una inspección a cargo de la CBP.

Esa revisión puede volverse extensa, sobre todo cuando los oficiales deciden una inspección secundaria.

También relató un trato hostil y una entrevista prolongada CBP

El abogado señala que esto no implica una falta ni una infracción, aunque sí representa un momento en el que se debe estar en alerta.

¿Cómo es una segunda inspección de migraciones?

En ese entorno, los agentes pueden cuestionar al viajero, revisar documentos, solicitar antecedentes y retenerlo durante varias horas mientras analizan su situación.

Gherasimov explicó que una de las decisiones centrales de la CBP es definir si la persona califica como residente que regresa o como extranjero que llega. Esa clasificación establece si la admisión continúa sin inconvenientes o si se activa un proceso de remoción.

Los factores que complican la entrada de un residente permanente a EE.UU.

El especialista detalló varios escenarios en los que un residente permanente podría considerarse “arriving alien”.

Entre ellos, una ausencia superior a 180 días, actividades delictivas fuera del país, un intento previo de ingreso sin inspección o la sospecha de que el estatus fue abandonado.

Cuando ocurre alguna de estas situaciones, los oficiales pueden iniciar trámites de expulsión o presionar para que el viajero firme una renuncia a su residencia.

Lo importante es que, incluso en un puerto de entrada, la persona conserva derechos fundamentales. Puede solicitar hablar con un abogado, comunicarse con su consulado y pedir un intérprete.

También puede negarse a firmar documentos que no comprende o que no están redactados en un idioma que entiende.

Si la CBP considera que la persona es removible, el derecho a una audiencia ante un juez sigue vigente. Gherasimov subraya que no debe renunciarse a esa instancia, ya que solo un juez puede decidir la pérdida del estatus.