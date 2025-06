Qué pasa con los venezolanos y cubanos con parole después de los correos electrónicos del Uscis: “Deben salir ya”

Este jueves 12 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que emitirá avisos de terminación del parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV). Ahora, muchos beneficiarios se preguntan qué pasará después de recibir los emails.

Qué dice el anuncio del DHS

El comunicado de la dependencia indicó que las notificaciones se enviarán a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por los solicitantes del permiso de permanencia temporal, cuando iniciaron su trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El pasado 30 de mayo, la Corte Suprema autorizó a Trump a cancelar el parole humanitario (AP Foto/Jacquelyn Martin) - X (@radio_sucre700)

Los mensajes informan a los inmigrantes que su parole ha sido cancelado y que su autorización de empleo revocada, con efecto inmediato. La medida responde a una orden del presidente Trump para poner fin al programa, y un fallo de ​​la Corte Suprema que confirmó la terminación del beneficio.

“El DHS notifica ahora a los beneficiarios de la libertad condicional que, si no han obtenido el estatus legal para permanecer en Estados Unidos, deben salir de inmediato”. De acuerdo con abogados de inmigración, esto significaría que la acción del DHS se centraría en aquellas personas que no han iniciado procesos como la petición de asilo o la obtención de la residencia por medio de la Ley de Ajuste Cubano.

Qué pasará con los venezolanos y cubanos con parole

El abogado Ismael Labrador, en diálogo con el periodista cubano Mario J. Pentón, explicó que normalmente el gobierno de EE.UU. da un plazo para que quienes no tienen estatus legal salgan del país, sin embargo, es diferente para quienes ya tiene un trámite.

⭕DHS ejecuta orden para eliminar paroles y permisos de trabajo. Publicado por Mario J. Pentón en Viernes, 13 de junio de 2025

“Si tú tienes un remedio ya aplicado, o un remedio a punto de aplicar, no tienes por qué salir de Estados Unidos (...) si tú eres una persona que no tiene ningún remedio, no tienes ninguna posibilidad (...) si es muy importante que consideres salir”, indicó el legista.

Labrador también señaló que quienes todavía no hayan iniciado ningún tipo de alivio migratorio, es determinante que comiencen el trámite, si es que buscan quedarse en Estados Unidos.

Por su parte, la abogada Rosaly Chaviano, en diálogo con Telemundo, aclaró sobre los permisos de trabajo que la ley de EE.UU. establece que se deben de dar 15 días a las personas para que puedan contestar a la revocación. “Hasta que este plazo no concluya, el permiso de trabajo sigue siendo válido”, sentenció.

La determinación del Departamento, liderado por la secretaria Kristi Noem, indica que los permisos de trabajo otorgados a los beneficiarios de parole, también serán revocados. En ese sentido, los nacidos en Cuba que ya tengan un proceso para cambiar su estatus por la Ley de Ajuste Cubano, deberán solicitar la autorización de empleo por medio de ese programa.

Los beneficiarios del parole recibirán una notificación electrónica para informarles que el programa fue cancelado Freepik

Como consejos a quienes tienen un proceso de ayuda humanitaria, y ante el endurecimiento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el abogado precisa que los extranjeros (cubanos, venezolanos y otros), deberán llevar consigo como el recibo de asilo.

Qué significa el anuncio del Uscis sobre la reanudación del parole

El pasado lunes 9 de junio, el Uscis respondió a una orden del tribunal federal de Massachusetts y explicó que reanudaría las adjudicaciones de solicitudes pendientes de ciertos programas de parole, como el proceso de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Al respecto, Chaviano explicó que el anuncio del DHS, sobre terminar el beneficio de inmediato, no afecta al aviso anterior del Uscis, ya que las adjudicaciones significan que la agencia debe tomar una decisión final de las solicitudes que estaban pausadas, ya sea una negación o una aprobación.