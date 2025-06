Volvió el parole: la advertencia de una abogada de inmigración tras la reanudación del programa

En respuesta a una orden judicial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) reanudó los procedimientos del parole que habían sido cancelados por el presidente Donald Trump. Sin embargo, una abogada de inmigración hizo una advertencia a los migrantes: “Hay que esperar”.

Abogada de inmigración advierte sobre la reanudación del parole

Luego de que se diera a conocer que la agencia reanudará las solicitudes pendientes para el programa que beneficiaba a casi 532 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, Cindy Blandón, una abogada de inmigración con sede en Florida, explicó a La Prensa que es importante que los beneficiarios se informen más allá del anuncio.

Hasta diciembre de 2024, habían ingresado a EE.UU. legalmente por esta vía, casi 532 mil extranjeros Canva

“Yo hasta ver no lo creo, he estado revisando las personas que tienen parole humanitario si ya les comenzaron a aprobar los permisos de trabajo, no lo he visto. La orden fue la de reanudar los procesos desde el 28 de mayo”, advirtió.

De acuerdo con la legista, lo que hizo Uscis fue indicar que van a comenzar a cumplir con la orden del tribunal, y “a poner más normativa para resguardar que las personas no cometan fraude y hacer la verificación”.

Blandón también hizo un llamado a esperar a todos los beneficiarios, con el objetivo de confirmar que Uscis procese las aprobaciones de nuevos permisos de trabajo, asilo o residencia permanente.

Asimismo, recordó que la agencia no acepta aplicaciones nuevas para el programa de permisos de permanencia temporal.

Cindy Blandon advierte a los beneficiarios del permiso de permanencia temporal sobre los anuncios de Uscis Facebook Cindy Blandon Law Firm, P.A.

Finalmente, señaló que aunque Uscis retome los procedimientos en respuesta a la orden judicial, “no se puede descartar que se avecina una nueva etapa de incertidumbre para los migrantes beneficiados, quienes ahora deben actuar rápidamente para completar sus trámites antes de posibles cambios definitivos”.

Uscis responde a orden del tribunal: qué dicen las nuevas reglas

La acción del Uscis se da en solución a una orden judicial del 28 de mayo, en el caso Svitlana Doe vs. Kristi Noem, con la que una jueza federal de Massachusetts, Indira Talwani, anuló la cancelación del programa y obligó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a continuar con los trámites suspendidos.

En una declaración jurada, Kika Scott, subdirectora interina de la agencia de inmigración, hace referencia a un memorando del 9 de junio que Angelica Alfonso-Royals, directora interina, envío a los agentes para autorizarles a adjudicar todas las solicitudes de beneficios pendientes.

La disposición precisa que las adjudicaciones corresponden a los trámites presentados por extranjeros que están o estuvieron en permiso de ingreso a Estados Unidos bajo los programas:

“Unidos por Ucrania” (U4U, por sus siglas en inglés)

Procesos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV)

Permiso de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés)

Donald Trump encabezó la revocación del parole para miles de inmigrantes dentro de EE.UU. Archivo

Sin embargo, advierten que habrá una decisión final de la agencia una vez que se haya completado el requisito de verificación adicional de las solicitudes.

El memorando también autoriza a los oficiales del Uscis a reanudar el procesamiento de las solicitudes de renovación del permiso de permanencia temporal (re-parole) y los beneficios asociados, como las autorizaciones de empleo.

El organismo aclara que las solicitudes iniciales de parole y aquellas para ser patrocinador en los siguientes programas permanecen en pausa:

Unidos por Ucrania

Reunificación Familiar (incluido el programa cubano heredado CFRP)

Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés)

Para Emprendedores Internacionales

Para nacionales del hemisferio occidental entrevistados en Oficinas de Movilidad Segura (WHP, por sus siglas en inglés)

Se implementarán los cambios técnicos, guías operativas y comunicaciones necesarias para aplicar el memorando de Alfonso-Royals, explicó Uscis.