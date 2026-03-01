De héroe a desterrado en Tabasco: el exmarine nacido en Venezuela y de origen cubano que fue deportado a México

La ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos reúne casos de deportación inusuales, y entre ellos resalta el de José Barco. El hijo de refugiados cubanos participó de la guerra de Irak con el Ejército estadounidense y fue condecorado por sus acciones, pero al volver cometió un delito por el que pasó 16 años en la cárcel. Como nunca obtuvo la ciudadanía y contaba con antecedentes penales, fue deportado a Tabasco, en México.

El veterano de EE.UU. que fue condecorado en la guerra y luego deportado a México

Nacido en Venezuela e hijo de refugiados cubanos, Barco se crió en Estados Unidos , en donde pasó la mayor parte de su vida.

, en donde pasó la mayor parte de su vida. En Miami, en Florida, se estableció como residente legal, y antes de cumplir los 18 años se alistó en el Ejército. Cuando estalló el conflicto con Irak en el 2003, participó en dos misiones riesgosas.

En una de las tareas, resultó gravemente herido por un ataque con bomba en 2004. Como resultado, sufrió quemaduras de tercer grado y lesiones cerebrales por explosión. Para recuperarse, volvió a Estados Unidos, y durante su estadía se casó con una joven ciudadana.

A pesar de no tener ciudadanía, Barco recibió honores por su servicio, incluyendo la Purple Heart (Corazón Púrpura), de acuerdo con The Washington Post. Esta medalla se otorga a quienes resultan heridos en combate.

Como muchos miembros no ciudadanos de las Fuerzas Armadas, intentó solicitar la ciudadanía estadounidense mientras estaba desplegado, y un comandante escribió que había enviado su solicitud en 2006. Sin embargo, el trámite nunca se procesó correctamente, por lo que no obtuvo el documento a pesar de haber servido en combate.

De héroe de guerra a deportado en Tabasco: la noche que cambió su vida

Con la experiencia de la guerra, el veterano desarrolló síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT) tras su servicio en combate. Los informes muestran que, tras volver a EE.UU. los episodios afectaron su salud mental.

En 2008, en un contexto en el que abusaba del alcohol y su matrimonio se desmoronaba, salió a una fiesta que cambió la dirección de su vida para siempre.

José Barco fue expulsado de Estados Unidos a pesar de haber sido condecorado por el Ejercito de Estados Unidos X@Suzierizzo1 / Archivo

Al arribar a la casa, se enteró de que los asistentes eran pandilleros. La tensión aumentó gradualmente y, tras disparar al techo como señal de advertencia, decidió marcharse. Mientras se alejaba, un impulso lo llevó a volver al lugar y los criminales comenzaron a arrojar piedras contra su automóvil.

Los recuerdos de Irak inundaron su mente y, ciego por la confusión violenta, descargó los seis tiros que quedaban en el cartucho. Una de sus balas alcanzó la pierna de una mujer embarazada de 19 años. Aunque no se presentaron cargos en primera instancia, diez meses más tarde fue arrestado y acusado de intento de asesinato.

Años después, un documental reveló que dentro del batallón que integró Barco se reportaron 18 casos de asesinato o intento de homicidio y hasta 36 suicidios en la base. Por el delito que cometió, fue encontrado culpable y pasó 16 años en prisión.

Nueva vida en México tras el destierro por las políticas migratorias de Trump

Con un comportamiento ejemplar, obtuvo la libertad condicional el 21 de enero de 2025, al otro día de la investidura del presidente Trump. Aunque tenía planes de viajar a Miami y estar con su familia, fue transferido a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los agentes le informaron que tenía una orden de deportación por su situación irregular en EE.UU. y por estar catalogado como criminal convicto.

Luego de ser liberado, el héroe de guerra de EE.UU. tenía una orden de deportación por su situación irregular y por haber sido condenado ICE

Durante meses en detención migratoria, Barco fue trasladado a varios centros. Pasó tiempo en el Centro de Procesamiento de Inmigrantes en Aurora, Colorado, y también fue llevado a instalaciones en Texas y otros estados.

Luego, enfrentó audiencias migratorias para decidir si debía ser deportado o si tenía derecho a permanecer en EE. UU. El ICE organizó un intento de deportación a Venezuela, su país de origen, pero el gobierno rechazó su arribo al cuestionar su identidad.

Después de varias semanas de trámites confusos y rechazos por parte de otros países, se confirmó que sería deportado a México en noviembre, informó Fox News. Ahora, en febrero, sin acceso a sus tratamientos médicos para postrauma de guerra y lesiones cerebrales, aguarda la resolución de su solicitud de asilo.

Instalado en el país latino, sostuvo que espera poder convertirse en residente legal. No obstante, el proceso puede tardar meses, y por el momento, permanece en un pequeño departamento en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco.