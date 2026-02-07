Tax refund 2026: qué dice la ley en EE.UU. sobre los inmigrantes que no declaran impuestos ante el IRS

En una nueva temporada de impuestos, todas las personas que residen en Estados Unidos deben presentar sus declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). La presentación debe realizarse sin importar el estatus migratorio de la persona. En caso de que un inmigrante no declare, se expone a complicaciones con sus trámites y papeles a futuro.

Consecuencias para los inmigrantes que no declaran ante el IRS

La ley federal, que aplica para todo el territorio de EE.UU., impone a todos los residentes que perciban ingresos, incluidos los extranjeros indocumentados, la obligación de presentar su declaración de impuestos. En la comunidad migrante existe un temor latente de que la agencia comparta información con el gobierno de Donald Trump, por lo que muchas personas evitan declarar sus ingresos.

Los inmigrantes que no declaran ante el IRS se exponen a la imposibilidad de regularizar su estatus en EE.UU. en el futuro

En la actualidad, la legislación vigente protege la confidencialidad de los datos que los contribuyentes entregan a la agencia de recaudación. De este modo, el IRS no comparte de forma general información de las personas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a excepción de los casos en los que existe una orden judicial vinculada a un caso grave.

Si el migrante decide no declarar, se expone a riesgos mayores. En diálogo con Telemundo, la abogada especializada en inmigración Kathia Quiros indicó que cuando una persona no declara sus impuestos pone en riesgo la posibilidad de avanzar con sus papeles en el futuro.

Así, evitar la presentación de la declaración puede llevar a los migrantes a perder la posibilidad de regularizar su estatus en el país por tiempo indefinido. Por este motivo, Quiros recomienda “hacer lo correcto, cumplir con el deber y no cometer un crimen de evasión tributaria”.

Tax refund: cómo declarar como inmigrante sin un número de Seguro Social

Los migrantes que residen en EE.UU. y no pueden obtener un Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) pueden utilizar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) para presentar sus declaraciones.

De acuerdo al sitio web oficial del IRS, este número de nueve dígitos de procesamiento tributario está disponible únicamente para ciertos extranjeros residentes y no residentes, sus cónyuges y dependientes.

Los inmigrantes que no tienen un número de Seguridad Social pueden presentar sus declaraciones de impuestos con el ITIN

Para obtener un ITIN, el solicitante debe completar el Formulario W-7 del IRS, Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente. Esto requiere brindar documentación que acredite la condición de extranjero y la identidad verdadera de cada persona.

Con los cambios que entran en vigor este año, Quiros señaló que los contribuyentes que declaran con ITIN no van a poder acceder al crédito por hijos de 2200 dólares. La excepción es para quienes tienen una pareja con SSN.

Fechas clave para declarar impuestos en EE.UU. en 2026

La temporada de declaración de impuestos de 2026, correspondiente al año fiscal 2025, inició el 26 de enero. Desde el día mencionado comenzó el procesamiento efectivo de las declaraciones, tanto electrónicas como en formato papel.

El cierre general está fijado para el 15 de abril de 2026, día límite para presentar la declaración y efectuar el pago de cualquier saldo pendiente.

En caso de no poder cumplir en tiempo, existe la posibilidad de solicitar prórrogas. Es necesario remarcar que estas no eximen del saldo de los impuestos calculados.

El plazo para presentar los impuestos en 2026 abrió el pasado 26 de enero y se extenderá hasta el 15 de abril

El IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas este año. Del total, la mayoría las presentará electrónicamente.

A su vez, la agencia federal aconseja a los contribuyentes contratar un preparador de impuestos. Para esto, pueden consultar la guía oficial del IRS, que incluye consejos para elegir un profesional confiable y evitar a los preparadores poco éticos.