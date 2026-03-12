“Tendrá que pagar”. Es migrante y revela el error por el que el DMV casi le quita la licencia de conducir

Un migrante que reside en Lawrence, Massachusetts, estuvo cerca de perder la licencia de conducir por un problema del sistema del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Cuando intentó renovar su permiso, las autoridades le comunicaron que tenía una multa pendiente en Tennessee, estado que nunca había visitado, y se remontaba al 1996.

Por qué un migrante casi pierde la licencia de conducir por un error del DMV

Cuando José Hernández acudió a las oficinas del DMV para renovar su licencia de conducir, se encontró con una situación inusual. Al acercarse a la ventanilla, un empleado del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (RMV, por sus siglas en inglés) le dijo que tenía un problema con una multa pendiente en Tennessee.

Inmediatamente, el hombre, extrañado por la situación, se comunicó con la agencia de Tennessee. En la conversación, un representante del DMV le explicó que una persona con su mismo nombre y fecha de nacimiento tenía dos multas pendientes desde 1996: una por exceso de velocidad y otra por conducir sin licencia.

La respuesta de Hernández fue simple y concisa: nunca estuvo en Tennessee, y tampoco vivía en Estados Unidos en esa fecha. “Ni sé cómo se llega a Tennessee”, aseguró, con un tono de risa y preocupación. El migrante ingresó al país en 2001, cinco años después de la multa que le atribuían las autoridades.

A pesar de que intentó explicar su situación, el empleado sostuvo que no había otra forma de arreglar el problema que pagar las multas, los cargos de reincorporación y completar un curso de manejo defensivo de ocho horas. “Eran 64 dólares, pero no era el dinero… ¡es que no era yo!”, expresó frustrado.

Cómo el migrante logró subsanar el error del DMV por el que casi le quitan la licencia de conducir

Aunque se oponía a realizar el proceso a sabiendas de que las multas no eran suyas, Hernández cumplió con todos los requisitos. Sin embargo, su licencia de conducir todavía aparecía como bloqueada. Entonces, sin saber qué hacer, se comunicó con Telemundo.

El equipo del medio tomó el caso y compartió todos los documentos de Hernández con las autoridades. Entre estos, incluyó el comprobante de ingreso de 2001, que demostraba que el migrante nunca podría haber cometido la infracción de 1996 que se le adjudicaba.

Finalmente, unos días más tarde, el DMV de Tennessee lo eximió de todas las responsabilidades. Con esta resolución, Hernández pudo renovar su licencia y obtuvo el documento actualizado en menos de una semana.

Cómo renovar la licencia de conducir en el RMV de Massachusetts

Las autoridades del RMV de Massachusetts señalan que los conductores pueden renovar su licencia de conducir hasta un año antes de que expire. No es posible completar el proceso si el documento está vencido o renovado, o si tiene multas de estacionamiento sin pagar, impuestos especiales o infracciones del EZ-Pass, como le sucedió a Hernández.

Para realizar el proceso, existen dos alternativas:

En línea : ingresar la fecha de nacimiento, número de licencia o identificación, apellido y los últimos cuatro dígitos del Número de Deguro Social en el sitio web. Luego, el solicitante tiene que pagar la tarifa correspondiente. En un plazo de 10 a 14 días hábiles, el RMV le enviará el documento a la dirección postal registrada.

: ingresar la fecha de nacimiento, número de licencia o identificación, apellido y los últimos cuatro dígitos del Número de Deguro Social en el sitio web. Luego, el solicitante tiene que pagar la tarifa correspondiente. En un plazo de 10 a 14 días hábiles, el RMV le enviará el documento a la dirección postal registrada. En persona: programar una cita para visitar un Centro de Servicio del RMV. Llevar todos los documentos requeridos, los pagos y la solicitud completa a su cita programada.

Actualizar la licencia de conducir a Real ID en Massachusetts

Todas las personas deben tener a mano los documentos necesarios, incluidos en una lista en la página web del RMV. En cuanto al dinero que deben abonar los peticionarios, las tarifas son las siguientes: