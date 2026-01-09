El Uscis aumenta estas tarifas a partir del 1° de marzo de 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció un aumento en las tarifas de ciertos trámites migratorios. La agencia dio a conocer que la entrada en vigor de los nuevos costos es el 1° de marzo de 2026 y estos son los formularios afectados.

Aumentan tarifas a partir del 1° de marzo: actualización de Uscis

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al que pertenece el Uscis, publicó una regla final que establece incrementar las tarifas para el procesamiento premium de ciertos formatos, con el objetivo de reflejar la inflación desde junio de 2023 hasta el mismo mes de 2025.

La Ley de Estabilización autoriza el ajuste de las tarifas de procesamiento premium cada dos años para compensar la inflación Freepik

Esta norma entra en vigor el domingo 1° de marzo de 2026 y la agencia advierte que si presenta una solicitud de procesamiento prioritario con matasellos de la fecha mencionada o posterior, debe incluir la nueva tarifa para el beneficio específico que se solicita.

El organismo señaló en un comunicado que la Ley de Estabilización del Uscis autorizó al DHS a ajustar las tarifas de procesamiento premium cada dos años para compensar la inflación.

“Las tarifas continuarán ajustándose en toda la agencia para compensar la inflación y proteger el valor real del servicio de procesamiento premium que brindamos”, precisan.

Añaden que los ingresos generados por este aumento se utilizarán para:

Proporcionar servicios de procesamiento premium.

Mejorar los procesos de adjudicación.

Responder a las demandas de adjudicación, que incluyen los retrasos en el procesamiento.

Financiar los servicios de adjudicación y naturalización del Uscis.

Si se presenta una solicitud de procesamiento prioritario con matasellos del 1 de marzo de 2026 o posterior, se debe incluir la nueva tarifa Uscis

¿Cuáles son los trámites que incrementan de costo?

Las nuevas tarifas solo afectan a ciertos formularios que se presentan a la agencia de inmigración, como:

Formulario I-129 , Petición de trabajador no inmigrante , estatus de no inmigrante H-2B o R-1 : pasa de US$1685 a US$1780

, , estatus de no inmigrante : pasa de US$1685 a Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, todas las demás clasificaciones disponibles del Formulario I-129: E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, LZ, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1 y TN-2, pasa de US$2805 a US$2965.

disponibles del Formulario I-129: E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, LZ, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1 y TN-2, pasa de US$2805 a Formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero, clasificaciones basadas en el empleo: E11, E12, E13, E21 (NIW y no NIW), E31, E32 y EW3 pasa de US$2805 a US$2965.

Formulario I-539, Solicitud para extender o cambiar el estatus de no inmigrante, que solicita visa F-1, F-2, J-1, J-2, M-1, M-2 : de US$1965 a US$2075.

: de US$1965 a Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, para ciertas solicitudes elegibles (Clasificaciones OPT y STEM-OPT): de US$1685 a US$1780.

La agencia explica que para solicitar el servicio premium se debe presentar el Formulario I-907, Solicitud de Procesamiento Prioritario, y seguir las instrucciones. Solo se puede pedir si está disponible para ese beneficio.

¿Qué es el procesamiento premium de Uscis?

El procesamiento prioritario o premium se trata de un servicio que tiene costo y se utiliza para la revisión acelerada de ciertos formularios de inmigración, para garantizar una respuesta (aprobación, rechazo) dentro de plazos establecidos.

El procesamiento premium para un beneficio solo está disponible para ciertos trámites Punyada - Freepik

“Si solicita un procesamiento premium, le garantizamos que tomaremos la decisión final en el caso (...) dentro de los plazos que se indican, o le reembolsaremos el costo”, señala el Uscis en su sitio web.

Los plazos de respuesta con este tipo de servicio, son: