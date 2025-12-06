Una abogada explica en qué consiste la pausa en solicitudes migratorias de EE.UU. para 19 países

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó una pausa en los procesos migratorios para los 19 países sujetos a restricciones permanentes o parciales, con el fin de implementar revisiones exhaustivas y más entrevistas. Esta medida genera dudas en la comunidad cubana y venezolana, sobre todo en aquellos migrantes que cuentan con trámites pendientes como solicitudes de asilo o cambios de estatus.

Qué significa la pausa en las solicitudes migratorias, según una abogada de inmigración

En diálogo con Noticias Telemundo, la abogada de inmigración Katia Quiroz reveló que la medida afecta a todos los trámites pendientes de los 19 países considerados de “alto riesgo”. Esto incluye aplicaciones para la green card o residencia permanente.

Estas pausas derivan de una nueva normativa del Uscis para revisar de manera exhaustiva todas las residencias permanentes otorgadas a ciudadanos de estos países.

“El gobierno ahora quiere revisar las residencias que se entregaron. No quieren que nadie se nacionalice por ahora para poder revisar estos casos”, agregó la abogada.

Duración de la normativa y recomendaciones

De acuerdo con los abogados Rosalí Chaviano y Jesús Reyes, la medida es de carácter temporal. No obstante, no se ha indicado una fecha para las reanudaciones.

Abogada Aclara Dudas Tras Suspensión De Procesos De Beneficios Migratorios Para Ciudadanos De 19 Países – Telemundo Miami (51)

Debido a esto, habrá un retraso en las presentaciones de solicitudes y entrevistas. “Las personas pueden enviar sus solicitudes. Sin embargo, en algunos casos las entrevistas se van a reprogramar”, señaló Reyes.

Con este panorama, Quiroz aconsejó a los inmigrantes afectados mantener la calma y seguir estos dos parámetros:

Asegurarse de tener toda la documentación en regla, como el acta de nacimiento y el pasaporte de su país.

Si tienen algún tipo de encuentro con la policía o algún tipo de récord criminal, deben buscar un abogado de inmigración en la medida de lo posible.

Asimismo, Reyes advirtió que cada persona debe revisar de manera detenida su caso, ya que la medida del Uscis puede afectar de forma diferente según el tipo de solicitud, fecha de presentación y etapa del proceso.

Qué pasará con los cubanos y venezolanos con trámites pendientes

Los ciudadanos de Cuba y Venezuela son uno de los grupos afectados por la normativa de la agencia federal. Esta medida congela de manera automática todos los trámites migratorios de cada ciudadano cubano o venezolano, como:

Solicitudes de asilo (I-589)

Solicitudes de residencia (I-485)

Renovaciones o reemplazos de green card

Procesos para remover condiciones (I-751)

Documentos de viaje (I-131),

Trámites relacionados con la naturalización (N-470)

Los trámites migratorios pendientes de venezolanos y cubanos se encuentran congelados Cristian Hernandez - AP

En el caso de los cubanos bajo la Ley de Ajuste Cubano, sus solicitudes bajo este beneficio también se verán congeladas. Si bien el beneficio de ajuste no va a desaparecer, la adjudicación se detendrá mientras la agencia complete su revisión, según consignó Jesús Reyes.

Los 19 países afectados por el anuncio del Uscis