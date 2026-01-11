Es hondureña y su hija de 5 años es ciudadana americana, pero ambas serán deportadas tras ser detenidas en Texas

Una niña ciudadana estadounidense, Génesis Ester Gutiérrez Castellanos de cinco años, y su madre hondureña, Karen Guadalupe Gutiérrez Castellanos, quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras un procedimiento policial que se realizó el lunes pasado en Austin, Texas. Ahora, su proceso de expulsión parece inminente, según compartieron sus familiares.

El operativo con el que detuvieron a madre e hija en Texas

El Departamento de Policía de Austin informó a My San Antonio que los agentes respondieron a las 4.35 hs del lunes 5 de enero a un llamado por un presunto disturbio, registrado en el bloque 6100 de Blue Stem Trail, en West Oak Hill.

La fuerza local activó el mecanismo de cooperación con autoridades federales Captura de Univision

Al llegar al lugar, los oficiales no encontraron ningún tipo de altercado en curso ni personas heridas. Sin embargo, durante la intervención, los agentes identificaron que Karen Guadalupe Gutiérrez Castellanos tenía una orden administrativa del ICE.

En línea con el protocolo interno de la policía local sobre las solicitudes de detención migratoria, los efectivos informaron a la agencia. Cuando sus agentes arribaron, tomaron bajo custodia a la mujer y a su hija menor.

¿Qué se supo sobre el paradero de la madre y la niña?

La organización Grassroots Leadership indicó en una publicación en sus redes que durante varios días desde la detención no habían logrado comunicarse con ninguna de las dos y que la menor no figuraba en las bases de datos oficiales.

“La familia está pidiendo que se encuentre a Génesis para iniciar los arreglos de custodia y que pueda permanecer con su familia mientras su madre está detenida”, indicó. Grassroots Leadership señaló que esa falta de información sobre el paradero constituía “una violación flagrante de los derechos constitucionales” de la pequeña.

Organizaciones civiles denunciaron dificultades para ubicar a la menor en registros oficiales Captura de Univision

Según Univision, tras dos días sin saber dónde estaban, la familia logró establecer contacto. Una vocera de la organización indicó que Karen Guadalupe pudo comunicarse con su hermano en una llamada telefónica realizada desde un centro de detención del ICE.

Durante la comunicación, se mostró nerviosa y estaba acompañada por agentes migratorios. La portavoz señaló que a la mujer se le indicó no revelar el lugar donde se encontraba. No obstante, la familia fue informada de que la deportación a Honduras ya estaba programada.

La familia reclamó garantías para asegurar el cuidado de la niña mientras su madre permanecía detenida Captura de Univision

Una estrategia para acelerar las deportaciones

El abogado Jaime Barrón explicó a Univision que el gobierno federal no tiene la obligación de informar a los familiares cuando una persona es detenida por motivos migratorios. El letrado afirmó: “Para que puedan ser exitosos en la deportación, ahora trabajan de manera acelerada y hasta clandestina, moviendo a las personas de centro de detención rápidamente”.

El especialista también señaló que se recomienda a las familias migrantes contar con un plan de emergencia, especialmente si hay menores involucrados. En ese contexto, mencionó un recurso legal conocido como “poder de abogado” (power of attorney), que permite designar a una persona encargada de tomar decisiones médicas, escolares y, en algunos casos, de autorizar el traslado de un menor.