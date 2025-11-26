Moon milk, qué es y cómo se prepara la bebida invernal que ayuda a reducir el estrés para dormir mejor

Durante la temporada invernal, los platillos reconfortantes suelen abundar en las cocinas. La moon milk es una de esas bebidas tradicionales hecha con ingredientes relajantes, que ayudan a conciliar el sueño y tener un mejor descanso nocturno. Su preparación retoma uno de los remedios más antiguos en contra del insomnio.

Qué es y cómo se prepara la moon milk para mejorar el sueño

La leche tibia es el remedio más común y uno de los más antiguos en el sistema de curación natural Ayurveda, en contra de los problemas para conciliar el sueño, según Bon Appétit.

La moon milk es una bebida que se compone de diversos ingredientes relajantes y que inducen el sueño (lairdsuperfood.com)

En este sentido, la moon milk retoma a la leche entera o vegetal, como uno de sus ingredientes principales, y añade otros productos como la nuez moscada, que también incita al sueño y la ashwagandha, una planta medicinal que se emplea para reducir el estrés.

Aunque existen diferentes variantes y recetas para su preparación, generalmente los ingredientes necesarios son:

1 taza de leche entera o de almendras

1/2 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo

1/4 de cucharadita de ashwagandha molida

Cardamomo molido

Jengibre molido

Nuez moscada molida

Pimienta negra molida

1 cucharadita de aceite de coco virgen

1 cucharadita de miel cruda

La moon milk se toma tibia y antes de dormir para que sus propiedades reduzcan los síntomas del insomnio (milkyplant.com)

El modo de preparación de la moon milk es muy sencillo y solo se compone de los siguientes pasos:

Hervir la leche en una cacerola pequeña a fuego bajo o medio.

en una cacerola pequeña a fuego bajo o medio. Incorporar la canela , cúrcuma, ashwagandha, una pizca cardamomo, una pizca de jengibre -que es opcional-, y una pizca de nuez moscada. Al finalizar sazonar con pimienta molida.

, cúrcuma, ashwagandha, una pizca cardamomo, una pizca de jengibre -que es opcional-, y una pizca de nuez moscada. Al finalizar sazonar con pimienta molida. Batir enérgicamente todos los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea, libre de grumos.

todos los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea, libre de grumos. Agregar un poco de aceite de coco virgen y reducir el fuego para que continúe la cocción por otros 5 o 10 minutos.

virgen y reducir el fuego para que continúe la cocción por otros 5 o 10 minutos. Retirar la mezcla del fuego y dejar enfriar un poco para finalmente agregar la miel como endulzante.

y dejar enfriar un poco para finalmente agregar la miel como endulzante. La bebida se debe servir tibia en una taza y tomarse antes de ir a dormir para que sus propiedades relajantes en contra del insomnio surtan efecto.

Qué es la ashwagandha, el ingrediente relajante de la moon milk

Se trata de una planta utilizada en la medicina tradicional ayurvédica que tiene propiedades indicadas para disminuir la ansiedad y el estrés, además de mejorar la calidad del sueño, según el National Institutes of Health.

La ashwagandha tiene múltiples beneficios en contra del estrés y la ansiedad, pero también efectos secundarios (birdman.com)

Además de la planta, existen suplementos elaborados con raíces y hojas, aunque sus efectos en la salud no han sido investigados a fondo.

De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento, en las que personas tomaron esta hierba medicinal durante 6 semanas, podría ayudar a reducir el estrés y la ansiedad en dosis de 500 a 600 miligramos diarios.

Bebidas naturales que ayudan a reducir el insomnio

Una buena noche de sueño es parte fundamental para que el cuerpo pueda funcionar de forma óptima, ya que en casos donde el descanso es escaso existe la posibilidad de que haya un aumento en enfermedades al corazón e incluso depresión.

Bebidas como el té de manzanilla han resultado muy efectivas para el tratamiento contra el insomnio (Unsplash/Irene Ivantsova)

De acuerdo con Healthline, existen algunas bebidas con ingredientes naturales que pueden ayudar a conciliar el sueño, aunque siempre se recomienda acudir con un médico para que pueda brindar la ayuda necesaria para tratar los problemas de insomnio.

Entre las bebidas tradiciones que se usan para tratar los problemas de sueño son:

Té de manzanilla : de acuerdo con un estudio realizado en 2024 por Science Direct llegó a la conclusión que este tipo de bebida ayuda a disminuir las veces que se interrumpe el sueño durante las noches.

: de acuerdo con un estudio realizado en 2024 por llegó a la conclusión que este tipo de bebida ayuda a disminuir las veces que se interrumpe el sueño durante las noches. Valeriana: la Biblioteca Nacional de Medicina señala que este tipo de planta ayuda a promover un mejor sueño y trastornos asociados como la ansiedad debido a la falta de descanso.

la Biblioteca Nacional de Medicina señala que este tipo de planta ayuda a promover un mejor sueño y trastornos asociados como la ansiedad debido a la falta de descanso. Leche caliente: se trata de uno de los remedios más usados en el hogar, ya que ayuda a aumentar los niveles de melatonina (hormona que regula el sueño).