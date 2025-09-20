Nan Simonsen, experta en nutrición de California: su receta de guacamole “bajo en grasa” con un aliado de la palta

Nan Simonsen, especialista en nutrición basada en plantas, compartió en sus redes sociales una particular versión del guacamole y reveló cuál es el ingrediente especial que usa para lograr una receta “baja en grasas” de este tradicional plato mexicano, sin perder sabor ni textura: guisantes verdes. “Me encanta”, afirmó.

El origen de la receta de guacamole “saludable” y “bajo en grasas”

En un clip que compartió en YouTube, Simonsen contó que la inspiración para esta versión de guacamole le llegó durante una de sus visitas a Rancho La Puerta, un complejo de bienestar ubicado en Tecate, México, donde se dictan charlas, clases de cocina y se ofrecen planes alimenticios vegetarianos. Simonsen dijo que trabajó allí en varias oportunidades como subchef de la reconocida Chef AJ.

Según detalló, en ese espacio obtuvo un recetario que incluía el “guacamole azteca”, un plato que rápidamente adoptó en su cocina personal.

“Este es un saludable y bajo en grasa guacamole”, explicó, aunque luego señaló que no cree que sea “realmente ‘bajo en grasas’, pero ciertamente no es ‘alto en grasas’” porque se hace más ligero con guisantes.

Cómo se prepara el guacamole con guisantes: su receta

La propuesta de Simonsen parte de una base clásica con aguacate (palta), pero incorpora guisantes que se procesan hasta quedar desmenuzados.

“En primer lugar, coloco guisantes parcialmente descongelados en una procesadora y solo hago algunas pulsaciones”, explicó. El objetivo no es convertirlos en una pasta, sino triturarlos un poco, comentó mientras mostraba el procedimiento

A continuación, integró el aguacate, que aplastó con un tenedor para mantener una textura firme: “Personalmente, me gusta un poco de textura en mi guacamole”.

El guacamole de Simonsen, con guisantes

Estos son los ingredientes que lleva su receta de guacamole:

1 taza de guisantes frescos o congelados (ligeramente descongelados)

3 aguacates Hass medianos, pelados y sin hueso

2 cucharadas de jugo de limón o lima fresco, o al gusto

1 tomate mediano, sin semillas y cortado en cubos de 1/4

1/2 cebolla roja o dulce, cortada en cubos de 1/8 de pulgada

1 chile jalapeño o serrano, sin semillas o picado (úselo según su tolerancia al picante)

3 cucharadas de cilantro fresco picado

1 cucharadita de ajo fresco picado

1/2 cucharadita de sal marina

1/4 cucharadita de pimienta negra recién molida

“Los aguacates son muy divertidos, nunca estás seguro de lo que vas a obtener... a veces están maduros y son preciosos, a veces no están del todo maduros”, comentó.

Guacamole: el valor nutricional y el secreto de los guisantes

Para Simonsen, el agregado de guisantes no solo aligera la preparación, también suma nutrientes y fibra. “Me gusta con los guisantes, y los guisantes, como vieron, no estaban cocinados”, detalló al probar el resultado.

En su receta, la nutricionista usa menos palta y agrega guisantes

El uso de este vegetal permite reducir la cantidad de aguacate sin sacrificar volumen ni consistencia, lo que convierte a la receta en una alternativa más liviana. “Esto está simplemente delicioso. ¡Me gusta con los guisantes, tiene una textura realmente agradable!”, celebró.

La nutricionista contó también con qué suele acompañar esta preparación. “Lo voy a servir con tortillas horneadas y con un plato de verduras crudas. Me encanta con jícama”, aseguró.