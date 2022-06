Netflix envió sus condolencias por la muerte de los actores en un accidente de tránsito en México

La volcadura de una camioneta tipo van en Baja California, México, el pasado jueves, pero reportada recién el sábado, dejó como saldo dos personas muertas y varios lesionados que recibieron atención médica en un hospital cercano. Allí, se transportaba personal que trabajaba en la serie El Elegido, producida por Redrum y Netflix, y los fallecidos eran los actores mexicanos Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González, por quienes hoy sus colegas piden justicia.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) envió a través de un tuit el pésame para los cercanos y familiares de ambos, pero también resaltó las negligencias en las que habría incurrido la producción, pese a que ellos no pertenecían a esta asociación gremial: “Compañeros, no está de más recordar que es trabajo de todos cuidar de la seguridad tanto de actores, crew y de los mismos choferes, en cualquier producción. No incurrir en posibles negligencias, no pasarlas por alto y denunciarlas, en su caso. Descansen en paz nuestros compañeros”. La publicación cierra con un mensaje contundente para dar seguimiento al hecho: “Esperamos se esclarezcan muy pronto las causas del accidente y que se asuman las responsabilidades que corresponden”.

Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González fallecieron tras la volcadura de la camioneta en la que viajaban en Baja California; Ray publicó esta foto durante el cumpleaños de su compañero también conocido como Paco Mufote @raygarduno12 - @raygarduno12

Por su parte, Netflix envió sus condolencias en un comunicado: “Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente que cobró la vida de Ray Garduño y Juan Francisco González. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y con los heridos durante este desafortunado accidente”.

También desde la productora Redrum comunicaron su pésame y dijeron estar “conmocionados” tras los hechos ocurridos en el trayecto de Santa Rosalía hacia el aeropuerto. Mientras la investigación sigue en curso, de acuerdo con información de las autoridades de Baja California, Redrum aclara que “ha estado cooperando con las autoridades locales y los informes iniciales y los relatos de los testigos indican que se implementaron todos los protocolos de seguridad y que este fue un accidente desafortunado”.

La ANDA no fue la única en manifestarse sobre las condiciones de seguridad durante el rodaje de El elegido, ya que un amigo de los actores, Rick Zazueta, quien además es cineasta y novelista, publicó al respecto en su cuenta de Facebook: “Desde hace semanas, la gente cercana a esta producción sabemos que la logística ha estado pésima. Los actores no han parado de quejarse de lo mal que se les está tratando específicamente en el tema de transporte y logística. Locaciones en Santa Rosalía, Loreto y San Ignacio, vuelos desde La Paz y Tijuana, paneles viejas con llantas lisas, choferes cansados y sobre-explotados”.

Poco antes del accidente de automóvil en el que murieron, Ray Garduño publicó esta fotografía en Instagram con el texto: "En el laburo desértico y la felicidad con las y los compas" @raygarduno12 - @raygarduno12

En una larga denuncia que exhorta a dignificar el trabajo de los profesionales del cine, señala también a la empresa estadounidense de entretenimiento: “Netflix también tiene sangre en sus manos, la empresa multimillonaria optó por trabajar fuera del sindicato de actores ANDA e hizo el contrato con los ahora culpables de estas muertes...”. Zazueta concluye invitando a la unión del gremio para exigir justicia por sus dos colegas fallecidos tras la volcadura de una camioneta en la que viajaban.

Las grabaciones de la serie El elegido, adaptación de la serie de cómics American Jesus, que ya lleva dos temporadas en la plataforma, fueron canceladas tras los hechos.