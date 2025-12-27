Nieta de Donald Trump revela su snack favorito para después de entrenar: está en Target por menos de US$7

Kai Trump, la nieta del presidente de los Estados Unidos y destacada golfista, no solo comparte sus logros deportivos en redes sociales, sino también los secretos detrás de su rendimiento físico. Recientemente, la joven sorprendió al revelar cuál es su snack favorito y saludable para recuperarse después de una intensa jornada de entrenamiento.

Cuál es el snack favorito y saludable de Kai Trump

Kai Trump mostró en redes sociales cuál es su snack favorito. La joven visitó una tienda de Target en Miami, para comprar sándwiches congelados con mermeladas, de la marca Jams. El video tuvo una notable interacción en la plataforma, y recibió cientos de comentarios positivos.

Kai Trump muestra cuál es su snack favorito y saludable

Jams PB&J lleva una suave gelatina de fresa con cremosa mantequilla de cacahuete, todo ello envuelto en un pan esponjoso. Esta versión práctica y saludable ofrece 10 gramos de proteína, sin aceites de semillas ni jarabe de maíz de alta fructosa, destacó la página oficial Jams Strawberry PB&J.

Desde la energía para el gimnasio hasta los antojos de escritorio, este snack es ideal para cualquier momento. Estos productos están disponibles en tiendas como Walmart y Target. Se mantienen congelados y se pueden descongelar de 30 a 60 minutos antes de consumirlos, lo que los convierte en un refrigerio portátil para estilos de vida activos, la escuela o la recuperación después del entrenamiento.

Jams es el snack que elige la nieta del presidente de EE.UU. para sus entrenamientos y momentos dulces (Instagram/@getjams)

En Target se puede conseguir este snack a solo US$6.29 y en cada caja vienen 4 unidades.

“Bueno, chicos, estoy en Miami ahora mismo para la pelea de Jake Paul. Estoy en Target ahora mismo para comprar los 'Jams' (mermeladas/snacks). Es mi merienda saludable favorita. No tiene aceites de semilla, tiene 10 gramos de proteína. Lo uso en el campo de golf, lo uso antes de hacer ejercicio, y vamos a ir a comprar un poco ahora mismo” indicó Kai en el video.

La publicación se viralizó rápidamente y en los comentarios muchos seguidores le sugerían otros productos para comprar en Target, e incluso algunos la invitaban a comprar cocoa Love en Walmart.

Quien es Kai Trump, la nieta favorita del presidente de EE.UU.

Kai nació en 2007, es la hija mayor de Donald Trump Jr. y Vanessa Kay, y mantiene un lazo inquebrantable con sus cuatro hermanos. Se crio en la Gran Manzana hasta los 13 años, cuando se mudó con su mamá a Jupiter, Florida.

Kai Trump junto con su abuelo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Archivo)

Actualmente, asiste a la Escuela Benjamín, una institución privada en Palm Beach, Florida, de la cual se graduaría en 2026. A pesar de su juventud, Kai destaca como una talentosa golfista profesional con una trayectoria ascendente y varios trofeos en su haber.

Esta pasión por el green es el vínculo más fuerte con su abuelo, quien, como muestran las imágenes, se siente profundamente orgulloso de su talento, indicó Hola!.

“Participo en tres clubes de mi escuela y me esfuerzo por alcanzar mis metas académicas y deportivas. El golf siempre es una parte fundamental de mi vida y es mi mayor pasión. Siempre aspiro a ser un líder y una figura positiva dentro y fuera del campo de golf. Espero continuar mi carrera deportiva a nivel universitario” destacó su biografía en SportsRecruits.

Más allá de su éxito en los campos de golf, Kai Trump también destaca por su presencia en el mundo digital, donde se posiciona como una influyente creadora de contenido para las nuevas generaciones.

A través de sus perfiles oficiales en TikTok e Instagram, donde logró construir una comunidad masiva de 1.4 y 2.5 millones de seguidores respectivamente, la joven ofrece una mirada exclusiva a su vida privada.