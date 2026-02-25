Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026
Información al momento y últimos reportes en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
“Exijo un reembolso completo”: el pedido de Hochul a Trump tras la suspensión de los aranceles
La gobernadora estatal Kathy Hochul le exigió un “reembolso completo” de US$13.500 millones a Donald Trump, por el gasto que representaron los aranceles a las familias de Nueva York. El comunicado lo emitió tras la decisión de la Corte Suprema de anular esos impuestos.
Según el informe que compartió la mandataria, los costos adicionales para los habitantes del estadose situaron, en promedio, en US$1751. “Estos aranceles insensatos e ilegales solo representaron un impuesto a los consumidores, las pequeñas empresas y los agricultores”, señaló.
Más de 2500 trabajadores y 1200 paleadores: los esfuerzos de la ciudad para la limpieza de nieve
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, detalló los esfuerzos de la administración para combatir los efectos de la tormenta invernal que azotó la región esta semana. En ese sentido, indicó que hubo una respuesta integral de todo el gobierno en una nevada histórica:
- Con 2600 trabajadores de saneamiento en turnos sucesivos de 12 horas.
- Más de 3000 piezas de equipo para la distribución de 64.000 toneladas de sal.
- Limpieza de 7398 cruces peatonales por parte de 1214 paleadores de emergencia, además de 1777 hidrantes de incendio y 3366 paradas de autobús.
Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó probabilidades de lluvia y nieve para este miércoles 25 de febrero en la ciudad de Nueva York, principalmente antes de las 10 hs (hora local). El cielo nublado se tornará soleado a lo largo del día, con temperaturas máximas de 42ºF (5,5ºC).
Por la noche, los termómetros descenderán hasta los 34ºF (1,1ºC), con vientos del sureste de 9 a 13 millas por hora (14 a 21 kilómetros por hora).
Noticias en vivo de Nueva York
Seguí leyendo
Trámites en EE.UU. La regla migratoria que podría impedir a miles de extranjeros ajustar su estatus en 2026
Favorece a los inmigrantes. La medida firmada por la gobernadora de Virginia que le da control vs. el ICE
Elecciones en Texas. Qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
- 1
La plataforma adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI
- 2
Un juez, una carrera, un cumpleaños
- 3
Ka Ying Rising, la estrella de la velocidad que llegó a los 18 éxitos seguidos, desafía los límites y no podrá tener crías
- 4
Los nuevos hombres del presidente: quiénes salieron a apoyar la gestión de Tapia y el paro del fútbol