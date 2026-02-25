Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

La gobernadora estatal Kathy Hochul le exigió un “reembolso completo” de US$13.500 millones a Donald Trump, por el gasto que representaron los aranceles a las familias de Nueva York. El comunicado lo emitió tras la decisión de la Corte Suprema de anular esos impuestos.

Según el informe que compartió la mandataria, los costos adicionales para los habitantes del estadose situaron, en promedio, en US$1751. “Estos aranceles insensatos e ilegales solo representaron un impuesto a los consumidores, las pequeñas empresas y los agricultores”, señaló.