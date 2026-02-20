Cambian los horarios en el tren de Nueva Jersey: la medida del Amtrak que se mantendrá en vigor hasta el 15 de marzo

El sistema ferroviario del norte de Nueva Jersey atraviesa semanas atípicas. Miles de pasajeros que cada mañana cruzan hacia Manhattan se encontrarán con modificaciones, desvíos y tiempos de viaje distintos a los habituales. La alteración no es un problema técnico inesperado, sino una intervención planificada que obligará a reorganizar toda la operación ferroviaria durante casi un mes y que marcará un antes y un después en la infraestructura de la región.

Portal North Bridge: la obra que cambia el servicio de NJ Transit

La empresa Amtrak inició un conjunto de tareas operativas y constructivas para transferir la circulación ferroviaria desde el histórico Portal Bridge hacia el nuevo Portal North Bridge, que cruza el Hackensack River.

Durante la fase de traspaso operativo, conocida como "cutover", los trenes solo pueden circular por una única vía Archivo

El cambio de infraestructura representa uno de los hitos centrales del Gateway Program, un megaproyecto que busca mejorar la confiabilidad y la capacidad del corredor ferroviario del noreste estadounidense, explicó NJ Transit. Sin embargo, para lograrlo será necesario reducir temporalmente el servicio habitual.

Durante el traspaso operativo —conocido como “cutover”— los trenes solo podrán circular por una vía entre Newark y Secaucus. Esa limitación provocará menos frecuencias hacia Penn Station New York en días laborables, particularmente en las líneas Northeast Corridor y North Jersey Coast Line.

Qué líneas de NJ Transit no llegarán a Manhattan

El impacto será notable para quienes utilizan los servicios directos a Manhattan. No habrá trenes Midtown Direct en días hábiles para la Morristown Line, Gladstone Branch y Montclair-Boonton Line. En lugar de llegar al centro de Nueva York, las formaciones serán desviadas hacia Hoboken.

Desde allí, los usuarios deberán completar el trayecto mediante transporte alternativo: el sistema PATH, el NY Waterway Ferry o autobuses con destino a la Port Authority Bus Terminal.

El cronograma especial comenzó el 15 de febrero, fecha en la que entró en vigor el nuevo horario, y se extenderá hasta el 15 de marzo, cuando volvería la operación regular tras completarse las pruebas de seguridad.

Durante los días laborables, las líneas Morristown, Gladstone Branch y Montclair-Boonton no ofrecen servicio directo a Manhattan X (@Amtrak)

Cómo serán los nuevos horarios de NJ Transit hasta marzo

Los pasajeros deberán acostumbrarse a modificaciones profundas en su rutina diaria. El plan incluye:

Salidas más tempranas de lo habitual

Menor frecuencia de trenes en ciertos tramos

Trayectos más largos por restricciones operativas

Cancelaciones o consolidaciones de servicios

Desde NJ TRANSIT explicaron que la operación es compleja porque implica desactivar infraestructura antigua, reconfigurar vías, integrar sistemas de señalización, energía y comunicaciones, y realizar pruebas de seguridad antes de habilitar definitivamente el nuevo puente.

La agencia indicó que los usuarios deberían verificar horarios antes de viajar, prever más tiempo de traslado y considerar viajar fuera de las horas pico. También recomendó —si es posible— trabajar desde casa durante este período.

Horarios recomendados y congestión esperada mientras se realiza la obra

Para evitar saturaciones, las autoridades aconsejan viajar antes de las 7 hs (hora local) o después de las 9 hs por la mañana, y antes de las 16 hs o después de las 19 hs por la tarde.

Esto se debe a que las alternativas desde Hoboken tienen capacidad limitada y podrían presentar aglomeraciones en horas pico. El aumento de pasajeros en ferris, subtes y buses es uno de los efectos previstos del plan.

Incluso quienes tengan abonos mensuales deberán adquirir pases hacia Hoboken durante el período de obras, aunque esos mismos boletos serán aceptados en los otros medios de transporte para completar el viaje a Nueva York.

El horario especial y las modificaciones en el servicio entraron en vigor el 15 de febrero y se mantendrán hasta el 15 de marzo amtrak.com

Medidas para reducir el impacto en los pasajeros de Nueva Jersey

Para amortiguar el impacto, el operador implementó un esquema de apoyo al cliente:

Aceptación cruzada de boletos entre trenes, buses, ferris y PATH.

Más servicios de ferry en horas pico.

Personal adicional en estaciones clave.

Alertas en tiempo real y señalización especial.

Lanzamiento de un pase FLEXPASS de 20 viajes con 15% de descuento.

Además, comprar pasajes con destino a Hoboken y combinar con ferry o PATH puede generar un ahorro de hasta 25% por viaje, según la estación de origen.