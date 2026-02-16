Alerta en Nueva York y NJ: el mapa de cortes y desvíos de transporte por un mes cerca del puente Portal

Miles de pasajeros que viajan a diario entre Nueva Jersey y Manhattan deberán reorganizar su rutina durante las próximas semanas. Un proyecto ferroviario largamente esperado promete terminar con décadas de demoras, pero primero llevará un período de servicio limitado, cambios de recorridos y estaciones saturadas. Autoridades de transporte advirtieron que el impacto será amplio y la paciencia clave para atravesar la transición.

Un puente problemático que obliga a cambiar todo el transporte de Nueva Jersey a Nueva York

El origen del trastorno es la transferencia del servicio ferroviario desde el antiguo puente sobre el río Hackensack hacia el nuevo Portal North Bridge, una infraestructura fija que reemplazará a una estructura centenaria conocida por generar demoras.

El puente original sobre el río Hackensack requería abrirse para el paso de embarcaciones, un mecanismo que fallaba frecuentemente y obligaba a intervenciones manuales críticas para realinear las vías amtrak.com

Según informó Gothamist, las tareas comenzaron el domingo y obligarán durante un mes a operar los trenes sobre una sola vía entre Newark y Secaucus, lo que reducirá significativamente la frecuencia hacia Manhattan.

La obra implica trasladar el tráfico ferroviario desde el viejo puente —que debía abrirse para permitir el paso de embarcaciones— hacia el nuevo tramo elevado que ya no necesita moverse. Ese antiguo mecanismo llegó a trabarse en numerosas ocasiones, e incluso obligó a operarios a golpear el sistema de cierre con una maza para volver a alinearlo, detalló Gothamist.

Desde el sector ferroviario remarcaron que cuando el puente fallaba, afectaba a todo el corredor noreste, porque los trenes de larga distancia y los suburbanos comparten las mismas vías. El resultado: interrupciones masivas de circulación dentro y fuera de Nueva York, añadió la misma fuente.

Cambios en trenes y estaciones: qué pasará en el día a día en los viajes de Nueva Jersey a Nueva York

La modificación operativa impactará tanto a usuarios de NJ Transit como de Amtrak. De acuerdo con ABC 7, los pasajeros deben esperar cronogramas alterados, cancelaciones y combinaciones obligadas durante aproximadamente cuatro semanas.

Las principales consecuencias:

No habrá servicio Midtown Direct hacia Penn Station en días hábiles desde las líneas Morristown, Gladstone Branch y Montclair-Boonton.

Todos esos trenes terminarán en Hoboken.

El traslado a Manhattan dependerá de alternativas adicionales.

Las estaciones —especialmente Hoboken— estarán más congestionadas de lo habitual.

La transición técnica obligará a reducir la frecuencia de trenes de 48 a solo 18 formaciones por hora amtrak.com

El director ejecutivo de la agencia ferroviaria, Kris Kolluri, explicó que el viejo puente fue “una pesadilla durante décadas para los pasajeros del corredor noreste”, y que el cambio permitirá contar por primera vez en más de un siglo con un cruce completamente nuevo, según ABC 7.

Alternativas para cruzar el río Hudson mientras se termina la obra

Los usuarios desviados tendrán varias opciones para llegar a Manhattan desde Hoboken. ABC 7 indicó que habrá reconocimiento cruzado de pasajes y refuerzo de transporte complementario.

Opciones habilitadas:

PATH entre Hoboken y la calle 33

Ferries de NY Waterway hacia el West 39th Street

Autobús 126 al Port Authority Bus Terminal

La empresa ferroviaria señaló que su red de buses seguirá funcionando normalmente y servirá como apoyo clave durante la transición, informó ABC 7.

Las líneas de Morristown, Gladstone Branch y Montclair-Boonton no tendrán acceso directo a Penn Station en días hábiles; todos estos servicios finalizarán su recorrido en la terminal de Hoboken amtrak.com

Menos trenes, más pasajeros y viajes más largos

El impacto también alcanzará a los servicios interurbanos. CBS News reportó que cientos de miles de viajeros compartirán una sola vía durante cuatro semanas, lo que provocará trayectos más lentos y trenes más llenos.

Las autoridades aconsejan:

Viajar antes de las 7 hs (local) o después de las 9 hs.

Evitar el horario pico de la tarde.

Revisar horarios antes de salir.

Trabajar desde casa si es posible.

La misma fuente explicó que el servicio pasará de 48 a 18 trenes por hora en el sector afectado, lo que obligará a cancelaciones de formaciones.